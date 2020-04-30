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CELINE線上免費看經典電影的片單好強！DIOR紀錄片優雅上架

聯合報 / 記者楊詩涵/即時報導
德國導演文溫德斯的公路電影「巴黎，德州」。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
德國導演文溫德斯的公路電影「巴黎，德州」。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供

近期受疫情影響，許多品牌都善用網路無國界的特性，推出線上藝術活動。DIOR將高級訂製服的紀錄片放在官方youtube上免費播映，CELINE創意總監Hedi Slimane則是和獨立電影串流平台MUBI攜手合作，精選10部新浪潮藝術電影，從即日起至5月31日提供免費觀賞。

迪奧先生1947年創作的高級訂製服新風貌（New Look），無窮創意和全新視野開啟人們對於女性美的定義新頁，他在自傳中曾說，「高級訂製服設計師是美好事物碩果僅存的寄居處。從某種意義上說，他們是夢的大師。」DIOR也藉由Henri A. Lavorel在1949年執導的迷你紀錄片「Haute Couture（高級訂製服）」讓人們欣賞這段歷史，輔以創始人的親自解說，在家中舒適地觀賞Christian Dior夢想王國的13分鐘影片。

CELINE藝術總監Hedi Slimane則是精選新浪潮電影在線上免費播放，涵蓋戰爭、愛情、推理、驚悚等類型，也藉此表露他對藝術電影的情感，他自陳，「在充滿不確定性的隔離期間，觀看經典電影對我有很大的幫助。這些日子裡我在想能夠與大家分享些什麼，什麼東西又能夠讓人安心，可作為撫慰人心的禮物贈予大家，MUBI的視聽文化以及對小眾獨立電影的精選，便是這個項目的獻禮。」10部電影包括法蘭西斯柯波拉拍攝的「現代啟示錄」、坎城影展史上最年輕的導演得獎者Xavier Dolan執導的「雙面勞倫斯」、德國導演文溫德斯拍攝的公路電影「巴黎，德州」，以及英格瑪伯格曼「假面」、楚浮「四百擊」等，皆是經典之作。

此外，英國品牌MULBERRY在疫情期間除捐款外，則是宣佈已在薩默塞特的廠房開始生產可再用的個人防護衣，以提供University Hospitals Bristol and Weston NHS（National Health Service）Foundation Trust的國民保健署前線醫護人員使用，品牌預計在未來數星期內製作超過8,000件防護衣，以可清洗的防濺物料為材質，確保防護衣可清洗、安全地使用數次作非外科用途，以配合政府頒布的個人防護裝備指引。

█《Haute Couture》迷你紀錄片線上首映網址：

https://www.youtube.com/watch?v=ZESWE3myVLk

█Hedi Slimane精選新浪潮電影的MUBI觀看連結：

https://mubi.com/hedislimane

Xavier Dolan執導的「雙面勞倫斯」。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Xavier Dolan執導的「雙面勞倫斯」。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
楚浮導演的400擊以自身少年時期的坎坷經歷，拍成自傳性質的電影。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
楚浮導演的400擊以自身少年時期的坎坷經歷，拍成自傳性質的電影。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
DIOR的「Haute Couture」迷你紀錄片可於線上免費觀賞。圖／截自「Haute Couture」紀錄片
DIOR的「Haute Couture」迷你紀錄片可於線上免費觀賞。圖／截自「Haute Couture」紀錄片
CELINE藝術總監Hedi Slimane和MUBI合作推出新浪潮電影線上免費。圖／CELINE取自IG
CELINE藝術總監Hedi Slimane和MUBI合作推出新浪潮電影線上免費。圖／CELINE取自IG
MULBERRY預計在未來數星期內製作超過8,000件防護衣。圖／MULBERRY提供
MULBERRY預計在未來數星期內製作超過8,000件防護衣。圖／MULBERRY提供
DIOR高級訂製服的起點是新風貌剪裁。圖／DIOR提供
DIOR高級訂製服的起點是新風貌剪裁。圖／DIOR提供
MULBERRY宣佈已在薩默塞特的廠房開始生產可再用的個人防護衣。圖／MULBERRY提供
MULBERRY宣佈已在薩默塞特的廠房開始生產可再用的個人防護衣。圖／MULBERRY提供
CELINE藝術總監Hedi Slimane和MUBI合作推出10部新浪潮電影免費看至5月底。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供、取自IG
CELINE藝術總監Hedi Slimane和MUBI合作推出10部新浪潮電影免費看至5月底。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供、取自IG

電影 紀錄片 品牌

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