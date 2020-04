CELINE線上免費看經典電影的片單好強！DIOR紀錄片優雅上架

近期受疫情影響,許多品牌都善用網路無國界的特性,推出線上藝術活動。DIOR將高級訂製服的紀錄片放在官方youtube上免費播映,CELINE創意總監Hedi Slimane則是和獨立電影串流平台MUBI攜手合作,精選10部新浪潮藝術電影,從即日起至5月31日提供免費觀賞。

迪奧先生1947年創作的高級訂製服新風貌(New Look),無窮創意和全新視野開啟人們對於女性美的定義新頁,他在自傳中曾說,「高級訂製服設計師是美好事物碩果僅存的寄居處。從某種意義上說,他們是夢的大師。」DIOR也藉由Henri A. Lavorel在1949年執導的迷你紀錄片「Haute Couture(高級訂製服)」讓人們欣賞這段歷史,輔以創始人的親自解說,在家中舒適地觀賞Christian Dior夢想王國的13分鐘影片。

CELINE藝術總監Hedi Slimane則是精選新浪潮電影在線上免費播放,涵蓋戰爭、愛情、推理、驚悚等類型,也藉此表露他對藝術電影的情感,他自陳,「在充滿不確定性的隔離期間,觀看經典電影對我有很大的幫助。這些日子裡我在想能夠與大家分享些什麼,什麼東西又能夠讓人安心,可作為撫慰人心的禮物贈予大家,MUBI的視聽文化以及對小眾獨立電影的精選,便是這個項目的獻禮。」10部電影包括法蘭西斯柯波拉拍攝的「現代啟示錄」、坎城影展史上最年輕的導演得獎者Xavier Dolan執導的「雙面勞倫斯」、德國導演文溫德斯拍攝的公路電影「巴黎,德州」,以及英格瑪伯格曼「假面」、楚浮「四百擊」等,皆是經典之作。

此外,英國品牌MULBERRY在疫情期間除捐款外,則是宣佈已在薩默塞特的廠房開始生產可再用的個人防護衣,以提供University Hospitals Bristol and Weston NHS(National Health Service)Foundation Trust的國民保健署前線醫護人員使用,品牌預計在未來數星期內製作超過8,000件防護衣,以可清洗的防濺物料為材質,確保防護衣可清洗、安全地使用數次作非外科用途,以配合政府頒布的個人防護裝備指引。

█《Haute Couture》迷你紀錄片線上首映網址:

https://www.youtube.com/watch?v=ZESWE3myVLk

█Hedi Slimane精選新浪潮電影的MUBI觀看連結: