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大螢幕、4鏡頭主相機！紅米Redmi Note 9系列、小米Note 10 Lite亮相

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
Redmi Note 9 Pro配備6.67吋鑽孔式螢幕及旗艦級4鏡頭後置相機。圖／小米提供
Redmi Note 9 Pro配備6.67吋鑽孔式螢幕及旗艦級4鏡頭後置相機。圖／小米提供

小米今天（4月30日）晚上舉辦全球線上發布會，宣布推出紅米Redmi Note 9 Pro及Redmi Note 9、小米 Note 10 Lite等3款新機，雖然台灣上市時程仍未定，但向來強調旗艦規格、高CP值的品牌路線，值得最近打算換新手機的人可以再耐心等等，尤其是紅米Redmi手機系列，6.53吋、後置4鏡頭主相機的Redmi Note 9最低價199美元（約台幣約5,972元）起跳，相當划算。

自紅米Redmi Note系列推出以來，目前在全球已累積銷售超過1.1億台，全新亮相的Redmi Note 9 Pro為6.67吋20：9鑽孔式螢幕，將指紋辨識器置於手機側面；配備旗艦級4鏡頭後置相機，包括6,400萬像素主鏡頭、800萬像素超廣角鏡頭、500萬像素微距鏡頭、200萬像素景深鏡頭；前鏡頭為1,600萬像素，全新內建慢動作自拍模式，可拍攝個人化的慢動作影片並上傳社群媒體

Redmi Note 9的4鏡頭後置相機配備4,800萬像素主鏡頭、800萬像素超廣角鏡頭、200萬像素微距鏡頭、200萬景深鏡頭；1,300萬像素前置鏡頭設計於螢幕內，將螢幕可視範圍最大化。

透過Redmi Note 9 Pro、Redmi Note 9的電影人像功能和影片模式，可拍攝電影中常用的2.39：1比例影片，透過6款不同的萬花筒選項，人人都能變導演；全新的文件模式則可將手機變身迷你掃描器，輕鬆儲存需要的資訊。

機身纖薄的Redmi Note 9 Pro搭載5,020mAh超大電量電池，並支援30W快速充電，隨盒附贈33W快充充電器，能在30分鐘內充電57％；Redmi Note 9同樣搭載5,020mAh超大電量電池，支援18W快速充電。

Redmi Note 9 Pro 6GB＋64GB售價269美元（約台幣8,073元），6GB＋128GB售價299美元（約台幣8,973元），共有星際灰、熱帶綠、冰河白等3色；Redmi Note 9 3GB＋64GB售價199美元（約台幣5,972元）、4GB＋128GB售價249美元（約台幣7,473元），共有午夜灰、森林綠、極地白等3色。

全新的小米Note 10 Lite採用6.47吋3D曲面AMOLED螢幕、3D曲面玻璃機身背蓋，以及更纖薄、感應速度更快的螢幕下指紋辨識器，配備6,400萬像素4鏡頭相機、5,260mAh超大容量電池及30W快充，共有6GB＋64GB、6GB＋128GB、8GB＋128GB等3種規格以及冰川白、午夜黑、星雲紫等3色，定價349歐元（約台幣11,482元）起。

Redmi Note 9共有午夜灰、森林綠、極地白等3色。圖／小米提供
Redmi Note 9共有午夜灰、森林綠、極地白等3色。圖／小米提供
Redmi Note 9 Pro共有星際灰、熱帶綠、冰河白等3色。圖／小米提供
Redmi Note 9 Pro共有星際灰、熱帶綠、冰河白等3色。圖／小米提供
小米Note 10 Lite採用6.47吋3D曲面AMOLED螢幕，配備6,400萬像素4鏡頭相機，共有冰川白、午夜黑、星雲紫等3色。圖／小米提供
小米Note 10 Lite採用6.47吋3D曲面AMOLED螢幕，配備6,400萬像素4鏡頭相機，共有冰川白、午夜黑、星雲紫等3色。圖／小米提供
小米Note 10 Lite星雲紫色絕美夢幻。圖／小米提供
小米Note 10 Lite星雲紫色絕美夢幻。圖／小米提供

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