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吃韓食送2道菜、滿額贈拼盤！11家「51連假餐廳優惠」

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
芭達桑原住民主題餐廳推出母親節外帶套餐，每套2999元。圖／芭達桑原住民主題餐廳提供
芭達桑原住民主題餐廳推出母親節外帶套餐，每套2999元。圖／芭達桑原住民主題餐廳提供

隨著51連假以及母親節到來，許多餐廳紛紛推出一系列優惠方案。涓豆腐、北村豆腐家等品牌，推出「用餐送2道料理」優惠，「甘牌燒味」則是滿額送拼盤。其他如芭達桑原住民主題餐廳、樂尼尼義式餐廳、夏部火鍋等品牌，也都有不同的套餐專案或是優惠活動。

【豆府集團】

自5月1日起，豆府集團旗下的5大品牌推出17天的用餐優惠。只要帶媽媽到涓豆腐、北村豆腐家、韓姜熙的小廚房、銅盤、飛機河粉等品牌用餐，即可獲贈各餐廳的2道人氣料理兌換券。例如涓豆腐贈送韓式起司烘蛋捲、醬燒青蔥豬梅花；北村豆腐家則贈送首爾韓式炸雞年糕、醬燒豬梅花。另外在5月18日前至涓豆腐、北村豆腐家、銅盤以及韓姜熙的小廚房用餐，即可參加抽獎，有機會獲得快煮壺、食物調理機等家電。

【甘牌燒味】

來自香港的米其林燒臘「甘牌燒味」，自5月1日至5月10日期間，只要提前2天預定，消費滿千即贈送「滷水拼盤」。另外還針對foodpanda外帶平台，推出「寵愛媽咪甘牌套餐」，包括有甘牌燒鴨、桶子油雞、燒味雙拼、滷水雙拼、手拍黃瓜、白灼時蔬、薑蔥撈麵、香米飯及老火靚湯與薏仁水等餐點，每套2,150元。

【芭達桑原住民主題餐廳】

5月1日至5月10日期間，芭達桑推出適用不同人數的母親節套餐。包括適合4～5人份的小家庭分享餐、適合8～10人的溫馨分享餐，售價各為3,988、6,888元。另外還提供4～6人份的外帶套餐，每套2999元。

【八色烤肉】

八色烤肉於5月1日至5月10日期間，推出「愛歐媽套餐」，內含頂級極黑和牛紐約客、韓式秘製醬淋牛五花、八色烤肉等5款肉品，還有草蝦、海鮮煎餅等配菜，適合4～5人共享，每套2,780元。提前2日預定，用餐即贈康乃馨松阪豬。另外搭配Foodpanda推出「感恩到家歐媽套餐」，每套1,890元。

【樂尼尼集團】

樂尼尼旗下的樂尼尼義式餐廳、夏部火鍋、賣飯食等3間餐廳，自5月1日至5月10日期間，推出一系列用餐優惠。樂尼尼義式餐廳單筆消費滿2,200元、夏部火鍋滿4人享用699吃到飽方案或單筆消費滿3,000元，均可參加抽獎，有機會獲得康寧炒鍋。賣飯食單筆滿599元，加碼贈送2杯古早味飲品。

甘牌燒味。圖／甘牌燒味提供
甘牌燒味。圖／甘牌燒味提供
賣飯食消費滿599元，加贈2杯古早味飲品。圖／樂尼尼集團提供
賣飯食消費滿599元，加贈2杯古早味飲品。圖／樂尼尼集團提供
豆府集團旗下的涓豆腐、北村豆腐家等5品牌餐廳，推出母親節優惠活動。圖／豆府集團提供
豆府集團旗下的涓豆腐、北村豆腐家等5品牌餐廳，推出母親節優惠活動。圖／豆府集團提供

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