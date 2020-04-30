起死回生？麻布茶房與日方重啟協議 明照常開門

肯信餐飲集團旗下知名日本餐飲店麻布茶房，原定5月1日結束代理，這幾天陸續有大批民眾前來回味，肯信餐飲集團稍早表示，考量民眾對麻布茶房的懷念，旋即與日方展開磋商，在新代理合約簽約前，麻布茶房將繼續營業，原定5月中要推出的新品牌也暫時取消。

在台經營20年的麻布茶房，擁有2間分店，4月27日傍晚在臉書公告，將自5月1日起結束代理，引來不少粉絲惋惜。不料今日突然大轉彎，肯信餐飲集團行銷經理楊任琮表示，考量近日民眾「回味潮」，將繼續與麻布茶房日本代理商合作。

楊任琮說，雙方積極磋商中，原定麻布茶房結束代理後，將保留門店推出新品牌，目前則暫時取消。楊任琮說，與日方代理商一直都有保持聯絡，並沒有單方面找誰，目前日方也同意在新合約簽立前，台灣代理方可繼續經營麻布茶房。

受疫情影響，許多餐廳採梅花座，楊任琮表示，近期麻布茶房台北南港店、台中廣三店皆出現排隊潮，以台北南港店為例，原本可開放12桌，現在僅開放7桌，讓顧客保持用餐距離，避免交互傳染。