公告停業才3天！20年「麻布茶房」急轉彎：繼續營業

甫於4月27日宣告將停業的「麻布茶房」，4月30日又急轉彎，宣告「繼續營業」。業者表示，與日方展開積極磋商，也初步達成暫時繼續代理品牌經營協議，在新的代理合約完成內容協商前，麻布茶房將繼續營業。

已有30餘年經營歷史的日本麻布茶房，在東京港區、品川、新宿等地均有分店。2000年，麻布茶房首度登台，提供燒蕃薯霜淇淋、芭菲聖代、照燒雞肉飯、香濃胡麻擔擔麵、宇治金時白玉霜淇淋刨冰等餐點。全盛時期，麻布茶房在台灣有超過10間分店，但隨著時代轉變以及代理轉換等種種因素，店面數量持續萎縮，目前僅剩下台北南港中信店、台中廣三SOGO店等兩間門市。