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母親節O2O親子同樂會！統一超商好鄰居文教基金會推出「超級正媽聯盟」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
統一超商好鄰居文教基金會推出「超級正媽聯盟」企畫，首創好鄰居O2O（Online To Offline）同樂會。圖／統一超商提供
統一超商好鄰居文教基金會推出「超級正媽聯盟」企畫，首創好鄰居O2O（Online To Offline）同樂會。圖／統一超商提供

平時宅在家不知道怎麼消磨親子時光嗎？統一超商好鄰居文教基金會推出「超級正媽聯盟」企畫，首創好鄰居O2O（Online To Offline）同樂會，虛實整合1,000家7－ELEVEN門市及好鄰居基金會官網活動，透過親子手作、線上闖關、社群拍照分享等互動過程，將歡樂延續到家中，預計可吸引2萬組親子參與。

「超級正媽聯盟」企畫即日起開放1,000家參與活動的7－ELEVEN門市LINE群組報名，每間門市限20名；門市通知報名成功後，5月8日至5月14日可至原報名門市領取「OPEN小將彩繪提袋」、並至ibon列印下載「OPEN！拍立得卡片」，將兩項手作作品帶回家製作完成後，5月15日至5月21日可至原報名門市領取闖關獎品；5月8日至5月31日將作品上傳至好鄰居基金會官網，還有機會獲得200元商品抵用券。

統一超商好鄰居文教基金會今年4月份首創超商先例推出線上同樂會，集結親子專家教大家如何引導不同年齡層的孩子培養閱讀習慣的方法，並提供好鄰居永續綠繪本免費下載，創造近萬次的下載量，更在媽媽社團引起熱烈討論；本次結合7－ELEVEN門市與好鄰居基金會官網線上活動，串聯門市熟客與社群粉絲經營，親子可自行選擇是否報名參加門市闖關活動，也可於官網下載並於ibon列印獨家限定的母親節專屬「OPEN！拍立得卡片」，宅在家共享親子時光。

統一超商期望透過通路便利性與公益影響力，打造各類愛心捐款平台，並由好鄰居基金會執行「好鄰居同樂會」、「好鄰居勵學計畫」、「青年深根計畫」、「7－ELEVEN 千禧健康小站」等計畫，積極投入社會公益活動。

統一超商好鄰居文教基金會推出「超級正媽聯盟」企畫，首創好鄰居O2O（Online To Offline）同樂會。圖／統一超商提供
統一超商好鄰居文教基金會推出「超級正媽聯盟」企畫，首創好鄰居O2O（Online To Offline）同樂會。圖／統一超商提供

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