全聯獨家日本零食「生活良好」 網讚無印良品級質感

防疫期間，不管是假日減少外出宅在家，或是居家檢疫、隔離、辦公，多數人都會備糧，零食則為必備品之一，而住家附近的超市即為採購首選。近來，網友分享全聯福利中心不但有話題聯名甜點，還有一款來自日本超市的獨賣零食品牌「生活良好」系列，可說是全聯默默熱賣的隱藏必買夯品清單之一！

「這好驚人！不說我還以為是無印良品！」，吃過全聯獨賣日本「生活良好」零食的網友分享心得，「看起來很一般的餅乾、巧克力，包裝很有質感」、「一包39元、價格便宜、愈吃愈涮嘴」。這款在全聯獨賣、默默熱銷的日本超市「生活良好」系列，零食的品項多樣，包括：米果、牛奶餅乾、巧克力、乳酪條等，每包幾乎都是39元。

全聯表示，「生活良好」品牌是1962年成立的日本超市協會(AJS)的自創品牌，在日本國內超過2000家超市皆有販售，商品種類幾乎涵蓋生活上所需的各個層面，除了零食，還有民生用品、食材等。全聯自2012年成為日本超市協會海外的會員之一，因此獨家販售「生活良好」系列商品。該系列商品的製造商多是日本的知名企業，像是寶製菓、三幸製菓、SSK、熊野油脂等，品質或衛生安全方面皆有水準以上的表現。包裝設計上則是秉持著輕量簡化明瞭、力求友善地球環境，單純呈現商品特色或內容物，讓消費者一眼就能辨識。

五一連假在家防疫追劇、打遊戲，零食買什麼？整理五款人氣口碑的「生活良好」零食，一起來Check！

●綜合海鮮仙貝120元、即日起至6月4日止109元

8種不同口味的海鮮仙貝，一次滿足，大小剛剛好的仙貝，吃起來方便又順口，夾鏈袋包裝，容易存放或攜帶。

●動物餅乾39元

可愛動物圖樣搭配香酥奶油風味，大人小孩都喜愛的超人氣商品。

●海鮮豆菓子39元

螃蟹、蝦子、魷魚、柴魚等4種不同風味的豆果子，可搭配茶或咖啡。

●麥菓巧克力39元

牛奶巧克力包裹著脆脆的麥果，從小吃到大的零食點心，百吃不膩。

●芥末鮮蝦薄餅39元