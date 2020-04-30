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LV全新古龍水超浪漫 夢遊加州的暮光粉紅色天空
隨著夏日到來，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）洋溢度假情調的古龍水香水（Cologne）系列新增了夢遊加州的California Dream新香，以海岸線的粉藍、粉紅調打造了夢幻無憂的視覺，用柑橘、黃葵、安息香引人沉醉於加州夕陽的魔幻之美。
調香師Jacques Cavallier Belletrud以魔幻時刻的夕陽作為靈感，因為它像香水一樣轉瞬即逝又變化無窮，因此以柑橘香霧、深邃花香的組合，帶人踏上加州旅程。柑橘的馥郁果香宛若向晚時分的晴空，擁有多變的風情，黃葵散發濕土、香梨氣味，成為清甜的點綴，安息香則是象徵日落時的柔和暖意，並預告即將到來的夜闌時分。路易威登也再次與多媒體藝術家Alex Israel合作瓶身設計，他以加州天空時而蔚藍、時而朦朧粉紅的特性，打造他具代表性的作品Sky Backdrop，這也成為California Dream的包裝色系，以透明粉、暮光藍留住天際的絕美景色。
去年推出的3款古龍水，分別是黃色的橙花、麝香調Sun Song；綠色的瑪黛茶香、佛手柑、檸檬草Cactus Garden；以及西西里柳橙的飽滿多汁帶來的沁涼藍色Afternoon Swim，而今新增了California Dream，就像延續加州完美的一天，訴說在夜幕低垂之前，坐看夕陽的浪漫慵懶。
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