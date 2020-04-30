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LV全新古龍水超浪漫 夢遊加州的暮光粉紅色天空

聯合報 / 記者楊詩涵/即時報導
路易威燈推出全新California Dream古龍水。圖／LV提供
路易威燈推出全新California Dream古龍水。圖／LV提供

隨著夏日到來，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）洋溢度假情調的古龍水香水（Cologne）系列新增了夢遊加州的California Dream新香，以海岸線的粉藍、粉紅調打造了夢幻無憂的視覺，用柑橘、黃葵、安息香引人沉醉於加州夕陽的魔幻之美。

調香師Jacques Cavallier Belletrud以魔幻時刻的夕陽作為靈感，因為它像香水一樣轉瞬即逝又變化無窮，因此以柑橘香霧、深邃花香的組合，帶人踏上加州旅程。柑橘的馥郁果香宛若向晚時分的晴空，擁有多變的風情，黃葵散發濕土、香梨氣味，成為清甜的點綴，安息香則是象徵日落時的柔和暖意，並預告即將到來的夜闌時分。路易威登也再次與多媒體藝術家Alex Israel合作瓶身設計，他以加州天空時而蔚藍、時而朦朧粉紅的特性，打造他具代表性的作品Sky Backdrop，這也成為California Dream的包裝色系，以透明粉、暮光藍留住天際的絕美景色。

去年推出的3款古龍水，分別是黃色的橙花、麝香調Sun Song；綠色的瑪黛茶香、佛手柑、檸檬草Cactus Garden；以及西西里柳橙的飽滿多汁帶來的沁涼藍色Afternoon Swim，而今新增了California Dream，就像延續加州完美的一天，訴說在夜幕低垂之前，坐看夕陽的浪漫慵懶。

California Dream以加州的粉紅、粉藍天空為概念作設計。圖／LV提供
California Dream以加州的粉紅、粉藍天空為概念作設計。圖／LV提供
以加州的夕陽創作的的全新古龍水香水California Dream，皮革外盒另購。圖／LV提供
以加州的夕陽創作的的全新古龍水香水California Dream，皮革外盒另購。圖／LV提供
California Dream是調香師以加州的夕陽、歡愉打造的全新古龍水香水。圖／LV提供
California Dream是調香師以加州的夕陽、歡愉打造的全新古龍水香水。圖／LV提供
路易威登目前共推出4款古龍水，包括最新的（前）California Dream以及（後排左起）Sun Song、Cactus Garden與Afternoon Swim。圖／LV提供
路易威登目前共推出4款古龍水，包括最新的（前）California Dream以及（後排左起）Sun Song、Cactus Garden與Afternoon Swim。圖／LV提供
California Dream古龍水以加州的景物、氣氛為靈感。圖／LV提供
California Dream古龍水以加州的景物、氣氛為靈感。圖／LV提供
California Dream 100ml售價8,800元、200ml售價13,300元。圖／LV提供
California Dream 100ml售價8,800元、200ml售價13,300元。圖／LV提供
路易威登目前共推出4款古龍水（左起）Sun Song、Cactus Garden與Afternoon Swim和California Dream。圖／LV提供
路易威登目前共推出4款古龍水（左起）Sun Song、Cactus Garden與Afternoon Swim和California Dream。圖／LV提供
California Dream詮釋的是華燈初上的加州。圖／LV提供
California Dream詮釋的是華燈初上的加州。圖／LV提供
California Dream古龍水以加州的景物、氣氛為靈感。圖／LV提供
California Dream古龍水以加州的景物、氣氛為靈感。圖／LV提供
California Dream以柑橘揭開加州天空時而蔚藍、時而朦朧粉紅的浪漫。圖／LV提供
California Dream以柑橘揭開加州天空時而蔚藍、時而朦朧粉紅的浪漫。圖／LV提供

LV

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