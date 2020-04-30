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買起來宅在家最安心！4大超商「五一勞動節連假優惠」快筆記

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7－ELEVEN行動隨時取於5月1日上午9點起至5月3日晚上11點59分推出「CITY CAFE大杯熱美式咖啡」、「CITY TEA現萃茶冰純奶茶」買510杯可享51折，限量共13,000組售完為止。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN行動隨時取於5月1日上午9點起至5月3日晚上11點59分推出「CITY CAFE大杯熱美式咖啡」、「CITY TEA現萃茶冰純奶茶」買510杯可享51折，限量共13,000組售完為止。圖／7－ELEVEN提供

雖然中央流行疫情指揮中心宣布連續5天零確診，但防疫期間大家還是不能掉以輕心，五一勞動節連假盡量避免出入人潮多的景點或場所，外出一定要戴口罩、勤洗手、保持社交距離，待在家裡放鬆更是最安心的方式。4大超商在五一勞動節連假期間祭出多項優惠，讓大家精省購物，宅在家享受小確幸。

7－ELEVEN行動隨時取於5月1日上午9點起至5月3日晚上11點59分推出「CITY CAFE大杯熱美式咖啡」、「CITY TEA現萃茶冰純奶茶」買510杯可享51折，最高現省12,750元，無兌換期限、可跨店領取，還可轉贈親友、限轉贈一次，限量共13,000組售完為止，每位會員同品項限購1組；5月1日至5月3日憑LINE、IG官方帳號或App優惠券條碼可享森永牛奶糖雪派任選第2件5折。此外，7－ELEVEN將於5月6日至6月2日推出「振興優惠券2.0」，共有56項商品優惠，包括買1送1、第2件10元或20元等，總共可省2,190元。

全家便利商店App「商品預售」即日起至自5月3日晚上11點59分推出乖乖奶油椰子口味、福樂自然零草莓優酪乳第3件0元優惠，限量各3萬組售完為止，每位會員各限購2組。期間限定的「澎湖仙人掌霜淇淋」5月1日起限量開賣，主打酸甜雪酪口感與夢幻紫、綠配色，售價39元。

萊爾富即日起至5月5日購買指定港式點心、鮮食可享半價加購港式奶茶或鴛鴦奶茶；Hi-Life VIP 會員App即日起推出「白婦美好生活」點數加價購，最低200 Hi點加35元起就能換購多項美妝用品和精美家電。5月1日至5月3日萊爾富雲端超商App推出「五一勞動節Hi點15倍連假大放送」活動，於雲端超商跨店兌換區購買任一商品，在商品兌換期限內兌完整筆訂單可享Hi點15倍送，每位會員最高可獲得10萬Hi點。

OKmart感恩連續5天零確診的好消息，即日起至5月6日推出樂客思巧克力香草夾心蛋糕、樂客思奶濃巧酥雪糕、井村屋KIRI奶油起司雪糕、井村屋KIRI藍莓起司雪糕、福樂巧克力牛奶275ml等5款消暑商品第2件0元；五一勞動節期間及連假結束開工當天推出大杯冰／熱美式咖啡、大杯冰／熱拿鐵買2送2。

OKmart即日起至5月6日推出5款消暑商品第2件0元，圖為樂客思巧克力香草夾心蛋糕。圖／OKmart提供
OKmart即日起至5月6日推出5款消暑商品第2件0元，圖為樂客思巧克力香草夾心蛋糕。圖／OKmart提供
全家便利商店App「商品預售」即日起至自5月3日晚上11點59分推出乖乖奶油椰子口味、福樂自然零草莓優酪乳第3件0元優惠，限量各3萬組，每位會員各限購2組。圖／全家便利商店提供
全家便利商店App「商品預售」即日起至自5月3日晚上11點59分推出乖乖奶油椰子口味、福樂自然零草莓優酪乳第3件0元優惠，限量各3萬組，每位會員各限購2組。圖／全家便利商店提供
5月5日前購買萊爾富指定港式點心、鮮食，可享半價加購港式奶茶或鴛鴦奶茶。圖／萊爾富提供
5月5日前購買萊爾富指定港式點心、鮮食，可享半價加購港式奶茶或鴛鴦奶茶。圖／萊爾富提供
萊爾富推出多款港點小吃。圖／萊爾富提供
萊爾富推出多款港點小吃。圖／萊爾富提供
萊爾富推出多款港點小吃。圖／萊爾富提供
萊爾富推出多款港點小吃。圖／萊爾富提供
OKmart五一勞動節期間及連假結束開工當天推出大杯冰／熱美式咖啡、大杯冰／熱拿鐵買2送2。圖／OKmart提供
OKmart五一勞動節期間及連假結束開工當天推出大杯冰／熱美式咖啡、大杯冰／熱拿鐵買2送2。圖／OKmart提供

連假 勞動節 超商

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