大億麗緻宣布6月底熄燈 黃偉哲：這牽涉兩大財團

圖／大億麗緻提供 台南市長黃偉哲今天上午才剛與台南60家旅宿業者進行早餐會議，討論紓困振興方案，下午台南首家五星級大億麗緻酒店隨即宣布6月底將停業，黃偉哲聽聞此消息，表示遺憾和不捨，「這正好驗證旅宿經營的困難，這是一個我們不期待的情形」，對台南市觀光旅宿發展是負面影響。

今天一早黃偉哲邀集台南旅宿業者到市政府吃早餐，並討論紓困措施，不過，台南大億麗緻酒店因上午開董事會，未派員出席參加早餐會議。

黃偉哲說，這牽涉兩大財團對於土地利用、飯店經營各有不同方針，對於新冠肺炎疫情爆發影響財團做此決定的時間點，需要再深入了解。

黃偉哲表示，對於台南大億麗緻酒店宣布停業相當不捨，但會盡力搓合拉近兩邊差距，也希望不要影響觀光業發展，尤其大億麗緻有很多外國客，日本、韓國觀光客都落腳在那裡，非常遺憾和不捨，這部分希望有轉圜餘地。

黃偉哲說，他知道旅宿業者經營有困境，所以才會和大家吃早餐，今天吃的就是大億麗緻提供的早餐，「他們要熄燈，正好驗證旅宿經營的困難，所以這是一個我們不期待的情形」。

至於會不會擔心知名飯店停業恐引發骨牌效應？黃偉哲表示，這對台南市觀光旅宿發展是負面影響，目前為止台南市的觀光飯店、民宿房間數有一萬三千多間，希望這數字是往上成長，不是往下掉。