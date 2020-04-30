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朴秀英、文淇迷上大Logo 新款VALENTINO手袋霸氣登場！
金屬大Logo熱潮還未退燒，VALENTINO今年春夏就全新推出了SuperVee手袋系列，用巨型的V標誌作為主角，高調俐落的風格讓一票女星愛不釋手，也是很適合和媽媽一起共用的母親節送禮好選擇喔！
SuperVee手袋系列的金屬Logo是用復古黃銅效果所處理的，大面積點綴包款帶著一絲霸氣。翻蓋包身配略帶弧度的包型，百搭又方便，正上方還以皮革拼接方式創造出層次感，共提供小型和大型兩種尺寸。顏色除了有亮麗的螢光粉、沉穩焦糖棕、熱情火紅之外，還有優雅純白、經典黑和透著春夏新鮮氣息的橘色、炫目螢光藍等等，另外拉菲草編的材質更是充滿夏日迷人的度假氛圍，讓人背上身後一秒宛如抵達海島國家般的悠閒自在。
包括女星楊冪、文淇、超模劉雯、韓國女星李聖經、韓團Red Velvet成員Joy (朴秀英)、韓國歌手Jessica (鄭秀妍)等人都在近日搶拎這款包，除了側背、斜背之外，其實率性地用手抓著背帶拎著走也是非常瀟灑有型。超巨大的V Logo也像把「勝利」隨身帶著走，瞬間覺得充滿好運啊！
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