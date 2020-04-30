女生就送「4大海鮮吃到飽」！佐賀野仁和牛套餐再省700

位於台中的日法混血燒肉「佐賀野仁」，今年針對母親節推出「澳洲和牛吃到飽」優惠方案，原價2,580元，優惠價1,880元。另外5月至6月期間，同行者只要有女性，直接再加送無限量供應野生虎蝦、廣島牡蠣、北海道干貝等食材；若加價188元，再享「澳洲和牛菲力」或「澳洲和牛橫隔膜」吃到飽

「佐賀野仁」號稱是全台第一間提供A5和牛燒肉吃到飽、近江全牛宴、日法料理的燒肉餐廳。除了燒肉之外，店內將日法料理的手法，融入前菜、沙拉、海鮮湯之中，供應許多特色料理。除了和牛套餐、總裁小全牛等套餐之外，店內並以宮崎牛、近江牛、澳洲純血和牛等食材，提供和牛吃到飽的方案。

即日起針對母親節推出的「頂級澳洲和牛放題」方案，供應有澳洲和牛牛小排、美國USDA PRIME霜降五花牛、肩小排、腰脊肉等肉品，還有小麥松阪豬、極品櫻桃梅花豬、神仙雞腿等食材，全部均採無限供應，原價2,580元，優惠價1,880元，現省700元。