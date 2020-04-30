台南19年大億麗緻酒店將歇業 300多名員工今才知

台南有19年歷史的大億麗緻酒店驚傳即將歇業，酒店今天發出通知，表示受到疫情的影響，業績不佳，經過董事會的決議，今天通知員工，營業到6月底，消息傳出，台南各界都相當驚訝。

通知中並表示，不接受媒體採訪，但據了解，台南大億麗緻酒店約有三百多名員工，很多人都是今天才接到即將結束營業的消息，酒店表示，董事會已指示將會依法處理，重視員工與消費者的權益，接下來會先處理消費者預訂等問題，接著再處理員工的資遣。

酒店的母公司是台南知名的企業大億集團，從事車燈等製造，母公司營運仍相當健全。

大億麗緻酒店在台南營業19年，早期五星級飯店較少，曾獨佔鰲頭，業績相當不錯，但後來附近開設晶英、和逸等酒店，業績受到很大影響。

公司在公開說明中表示，受到疫情影響，雖然房東國泰人壽多次表示願意降低租金，但董事會仍決定收攤。