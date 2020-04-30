慶祝連5天「＋0」 台北統一時代美食「0」元再多一件
今日再傳出0確診好消息，為了慶祝台灣連續5天沒有確診案例，統一時代百貨台北店推出限時優惠，4/30今天行動會員一日限定App加碼，於會員APP扣點數5點可兌換50元電子抵用，限量2千份。另外，也宣布只要公布0確診當天，館內美食指定品項可享「0」元再多一件。
光是4/30今天，台北統一時代就推出18項「0」元再多一件的美食優惠。只要公布0確診當天，優惠內容將不定期更新。
4/30優惠包括：
1.翰林-買特大杯全系列茶飲，可用「0」元加購紅茶大杯一杯(可換綠茶）。
2.鉄火牛排-點購澳洲和牛橫隔膜或羽下牛排，即享「0」元加贈雞腿排一份。
3.大河屋-單點牛五花即可享第2件「0」元。
4.雞三和-點購無酒精飲料即可享第2件「0」元。
5.海壽司-單點比目魚緣側即可享第2件「0」元。
6.二吉軒-購買任一口味豆乳(大瓶)，即享「0」元加贈豆乳霜淇淋ㄧ支。
7.21plus-購買香草烤半雞，即享「0」元加贈四季春茶ㄧ杯。
8.大心-單點飲料即可享第2件「0」元。
9.泰昌餅家-點購皇牌蛋撻6顆，即享「0」元加贈港式凍檸茶一杯。
10.島瓜-點購三份大份滷味，即享「0」元加贈古早味芋頭粥ㄧ碗（贈完為止）。
11.博多山海-點購任一主食，即享「0」元加贈地瓜天婦羅ㄧ片。
12.NARA-當日內用點指定甜品即可享第2件「0」元。
13.北村豆腐家-嘉玲(諧音亦可)至櫃位用餐，即贈濟州傳統炸魷魚ㄧ份。
14.鼓月-購買指定商品(5入千壽仙貝，姬仙貝-栗子，綠山薰風3入)，即享同商品第2件「0」元優惠。
15.西螺麻糬-消費滿百，即享「0」元加贈包餡麻糬ㄧ顆(口味任選)。
16.Laetitia拉提莎-購買泡芙四顆即享「0」元加贈一顆經典香草卡士達泡芙。
17.Lady Nara-當日內用點選泰式奶茶，即可享第二杯「0」元優惠。
18.銅盤-2人同行至銅盤用餐，只要中文名字中有「0」諧音者，本人即享5折優惠(限平日)。
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