51連假愛買民生用品買1送1、全聯線上購滿千元送千點

51勞動節連假，超市量販店優惠多；愛買精選200款民生用品買1送1，再加碼家電優惠、洗碗機現省7000元；「PX GO！全聯線上購」推出滿千元送千點及咖啡優惠；家樂福則有5件明星商品第2件0元，感恩連5天疫情0確診，邀民眾連假放鬆不鬆懈，一起創造下一個零。

愛買量販即日起至5月12日推出超過200款米、油、餅乾、飲料、家庭清潔等商品買1送1，包括：「得意的一天國民黃金調和油2L」買1送1，每瓶特價129元；「天然屋特選蘇打餅系列」買1送1，每包特價82.5元；「福樂自然零優酪乳系列150ML」買1送1，每瓶特價12元；「綠的抗菌沐浴乳補充包系列」買1送1，每包特價59元。

另外，家電區推出洗脫烘洗衣機、洗碗機與掃地機器人促銷價；Panasonic、LG與HITACHI等品牌洗脫烘洗衣機，優惠金額最高現省4000元；JOYOUNG 九陽推出桌上型免安裝的自動洗碗機(X05M950B)，5月26日前購買現省7000元，每台特價9900元；禾聯超薄型濕拖掃地機器人(305E1-HV)特價4990元、LG濕拖清潔機器人(VR6685TWARV)特價19900元，皆現省1000元。同時，即日起至5月3日買電視、冰箱、洗衣機和折扣後空調單筆滿2000元送200元家電現金抵用券，滿4000元送400元，以此類推，贈送金額無上限。(日立、國際和大金除外)

全聯除了在超過600家有販售OFF COFFEE的門市，自5月1日起至3日連3天推出熱飲現折10元、冰飲現折5元優惠外，「PX GO！全聯線上購」也推出兩檔優惠活動，分別為「51大FUN價」與「啡向你 勞工辛苦了！」。

其中，即日起至5月3日，於「PX Go!全聯線上購」使用PX Pay消費購買全館商品（OFF COFFEE及沖泡飲品類除外），單筆交易金額每滿1000元以上，即可獲得1000福利點數回饋。即日起至5月4日期間，於「PX Go!全聯線上購」購買OFF COFFEE（20杯／組）以及沖泡飲品類別全品項，並使用PX Pay支付，即可獲得與指定商品消費金額相等福利點數回饋。