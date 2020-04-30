春夏新款大地+粉色眼影盤 跟Krystal一起畫出桃花妝！

近來因為常戴著口罩出門的緣故，眼妝成了大家妝容上的重點，而百搭的大地暖色系眼影是許多女孩最愛的組合之一，ETUDE HOUSE、CLIO珂莉奧也都在近期推出新款的大地暖色眼影盤，加上一點柔美的粉、橘色調，最適合打造春夏「桃花妝」！

ETUDE HOUSE有多款眼影新登場，「玩轉色彩九色眼彩盤」透過粉紅珊瑚色帶起眼妝的繽紛活力，或是融合月與星光情調的微暈深棕色，呈現明媚俏麗的粉嫩與優雅沉穩的溫柔感。「玫瑰香檳眼彩盤」則是網羅霧面、亮面、亮片等多種質地推出10色選，另外15色的「玩轉色彩經典眼彩盤#粉彩豹」同樣也有多種質地，從白雪銀色到粉紅、深咖啡等更齊全的色調滿足細膩的妝容需求。