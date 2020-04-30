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春夏新款大地+粉色眼影盤 跟Krystal一起畫出桃花妝！

聯合報 / 記者吳曉涵/即時報導
ETUDE HOUSE、CLIO珂莉奧也都在近期推出新款的大地暖色眼影盤，加上一點柔美的粉、橘色調，最適合打造春夏「桃花妝」！圖／品牌提供
ETUDE HOUSE、CLIO珂莉奧也都在近期推出新款的大地暖色眼影盤，加上一點柔美的粉、橘色調，最適合打造春夏「桃花妝」！圖／品牌提供

近來因為常戴著口罩出門的緣故，眼妝成了大家妝容上的重點，而百搭的大地暖色系眼影是許多女孩最愛的組合之一，ETUDE HOUSE、CLIO珂莉奧也都在近期推出新款的大地暖色眼影盤，加上一點柔美的粉、橘色調，最適合打造春夏「桃花妝」！

ETUDE HOUSE有多款眼影新登場，「玩轉色彩九色眼彩盤」透過粉紅珊瑚色帶起眼妝的繽紛活力，或是融合月與星光情調的微暈深棕色，呈現明媚俏麗的粉嫩與優雅沉穩的溫柔感。「玫瑰香檳眼彩盤」則是網羅霧面、亮面、亮片等多種質地推出10色選，另外15色的「玩轉色彩經典眼彩盤#粉彩豹」同樣也有多種質地，從白雪銀色到粉紅、深咖啡等更齊全的色調滿足細膩的妝容需求。

CLIO珂莉奧「璀璨星沙十色眼影盤」一直是受到不少部落客喜愛的熱賣商品，全系列6色組合終於登台開賣！霧面、虹光、水晶亮片等4種以上的質地更方便打造層次眼妝。這次推出的有粉紅少女系的甜美粉櫻、暖橘色調的焦糖耀金，還有輕熟魅惑的紅酒玫瑰等配色組合，現已於網路通路限定販售。

Krystal示範CLIO珂莉奧「璀璨星沙十色眼影盤」#06香檳柔粉。圖／CLIO提供
Krystal示範CLIO珂莉奧「璀璨星沙十色眼影盤」#06香檳柔粉。圖／CLIO提供
玩轉色彩九色眼彩盤#深夜的星月光#8 Make A Wish試色。圖／ETUDE HOUSE提供
玩轉色彩九色眼彩盤#深夜的星月光#8 Make A Wish試色。圖／ETUDE HOUSE提供
CLIO珂莉奧「璀璨星沙十色眼影盤」 #01甜美粉櫻試色。圖／CLIO提供
CLIO珂莉奧「璀璨星沙十色眼影盤」 #01甜美粉櫻試色。圖／CLIO提供
玩轉色彩九色眼彩盤#早晨的鬱金香、#深夜的星月光，各950元。圖／ETUDE HOUSE提供
玩轉色彩九色眼彩盤#早晨的鬱金香、#深夜的星月光，各950元。圖／ETUDE HOUSE提供
CLIO珂莉奧「璀璨星沙十色眼影盤」全6色全新上市，各850元。圖／CLIO提供
CLIO珂莉奧「璀璨星沙十色眼影盤」全6色全新上市，各850元。圖／CLIO提供
CLIO珂莉奧「璀璨星沙十色眼影盤」#02焦糖耀金試色
CLIO珂莉奧「璀璨星沙十色眼影盤」#02焦糖耀金試色
Krystal示範CLIO珂莉奧 璀璨星沙十色眼影盤」#04楓葉磚紅。圖／CLIO提供
Krystal示範CLIO珂莉奧 璀璨星沙十色眼影盤」#04楓葉磚紅。圖／CLIO提供
玩轉色彩經典眼彩盤#粉彩豹紋，1,280元。圖／ETUDE HOUSE提供
玩轉色彩經典眼彩盤#粉彩豹紋，1,280元。圖／ETUDE HOUSE提供
玩轉色彩九色眼彩盤#早晨的鬱金香#4 One Tulip試色。圖／ETUDE HOUSE提供
玩轉色彩九色眼彩盤#早晨的鬱金香#4 One Tulip試色。圖／ETUDE HOUSE提供
CLIO珂莉奧「璀璨星沙十色眼影盤」#02焦糖耀金，850元。圖／CLIO提供
CLIO珂莉奧「璀璨星沙十色眼影盤」#02焦糖耀金，850元。圖／CLIO提供
玫瑰香檳眼彩盤，990元。圖／ETUDE HOUSE提供
玫瑰香檳眼彩盤，990元。圖／ETUDE HOUSE提供

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