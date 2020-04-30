二搞攜手QUEEN SHOP聯名合作，帶你重新演繹台式復古浪潮！

台式復古浪潮席捲而來！台灣知名服裝品牌QUEEN SHOP，首次與台灣人氣插畫家「二搞創意無限公司」聯名合作，結合二搞創意知名繪本「人生折學」、「什麼不見了」、「台灣小吃」、「峰言峰語」復古元素，時尚又不失個性，跟著二搞創意的腳步，重新演繹台式復古美感。

圖／Queen Shop、聯合數位文創提供

二搞創意首次與QUEEN SHOP聯名合作，推出30款聯名服裝及6款包款，其中將「台灣小吃系列」最受到粉絲喜愛，台灣庶民美食「珍珠奶茶」、「太陽餅」、「控肉飯」等美食變成T恤主角，搭配Q版字體，充滿童趣又不失個性，非常適合贈予外國友人，成為另類台灣紀念品。

圖／Queen Shop、聯合數位文創提供

經典人物君君與小威、「人生折學」裡的可愛插圖與精闢字句，簡約百搭設計，輕鬆展示自我風格。為滿足各族群粉絲需求，此次特別推出6款包款，文青必備帆布手提袋、復古造型小圓包、輕巧隨手裝便當袋等，文青個性潮流絕不錯過。

圖／Queen Shop、聯合數位文創提供

聯合數位文創旗下圖文作家「二搞創意無限公司」，由同月同日生的兄弟檔組成，哥哥郭漁溫暖的文字、搭配弟弟良根復古細膩的繪圖，出版過多本廣受好評的繪本作品，《什麼不見了》、《嶄新的一天》、《屋頂狗傳說》等，細膩呈現台灣街景及深入淺出探討與關懷社會議題，深受粉絲喜愛。