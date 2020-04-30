五一連假、母親節、防疫加碼 百貨5月優惠連發激買氣
新冠肺炎疫情急挫消費市場，隨著五一連假到來，母親節檔期也進入採購高峰期，百貨加碼優惠連發，盡力為上半年業績補血。
●新光三越各店聯手推買一送一、第二件半價
新光三越母親節進入第二階段，即日起至5/31全新推出「購物精省王」，全台各店聯手推出買一送一、第二件半價等優惠，像是KOSE淨白面膜發燒組、Whoo雪白淨亮潔顏組、MAKE UP FOR EVER藝術大師唇膏、SHISEIDO國際櫃紅妍肌活露等皆推出買正貨送正貨優惠組。
另有，SKECHERS指定款女鞋56折、LE CREUSET典藏圓鍋特惠組49折、伊聖詩香氛機買一送一、席夢思指定款沁涼記憶枕買一送一、WENTEX彈力舒眠枕限量2.7折、華齊堂燕窩珍珠粉燕窩飲買一送一等，5/31前，至專櫃憑官網、App活動頁面，即可獨享專屬優惠。另外，5/1當日限定，雅詩蘭黛經典小棕瓶特潤超導修護露買正貨送正貨。今年也號召上百家知名餐廳，整個5月推出美食外送、外帶服務，只需動動手指透過新光三越App就能把美食送到家。
●SOGO復興館連假3天 近20家美食「第2件0元」
針對51連假，SOGO復興館B2、B3美食區5/1起限時3天，集結近20個櫃位推出「第2件0元」超值美食優惠。
SOGO復興館包括松發肉骨茶、葉味香、第8口鳳梨酥、山頭火等諸多美食，都推出指定商品「第2件0元」優惠，像是哈根達斯買三球送三球，每日限量50組；凱林鐵板燒背肩叻眼牛排套餐每日限量50組；鰻將劍持屋全主食套餐(馬頭魚套餐除外) 每日限量30組；金葉名氣餅每日限量50組等。泰飽椒麻雞麵每日限量15組；小南門綜合豆花每日限量30組；摩斯漢堡雞塊薯條組每日限量50組；凱莉小姐抹茶小豆捲每日限量50組；檸檬樹檸檬+鳳梨雙果汁，每日限量25組等。
●京站卡友消費1,277元扣1點現抵200元
為了重振消費力，京站加碼推出「有驚無險保庇券」，5/1至5/10號Q卡友凡單筆消費1,277元扣Q點1點，即可現抵200元。有感今年許多民眾選擇在家用餐慶祝母親節，特別推出「愛家2099元」外帶套餐，主推餐廳包括「微兜」、「N.Y.Bagels」、「大戶屋」、「moi café」套餐。此外京站母親節蛋糕也有85折起優惠。
●台北統一時代4/30限定會員App扣5點兌換50元
今日再傳出連續5天0確診好消息，統一時代百貨台北店推出限時優惠，4/30當日行動會員一日限定App加碼，會員App扣點數5點可兌換50元電子抵用券(限量2千份)。5月1日勞動節當天，於B2美食街、全館主題餐廳當日累積消費滿1,000元送「OPEN小將菱格紋手拎包」。手搖飲1011 SIPTEA與SNOOPY聯名快閃限定店於B2登場，5/3前凡點購任一杯50元聯名系列飲品，可以89元加購獨家「史努比聯名環保杯提」，加價499元就可兌換「史努比3D立體杯全身款」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言