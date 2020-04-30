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五一連假、母親節、防疫加碼 百貨5月優惠連發激買氣

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
5/31前至專櫃憑「購物精省王」官網、App活動頁面，即可獨享專屬優惠。圖／新光三越提供
5/31前至專櫃憑「購物精省王」官網、App活動頁面，即可獨享專屬優惠。圖／新光三越提供

新冠肺炎疫情急挫消費市場，隨著五一連假到來，母親節檔期也進入採購高峰期，百貨加碼優惠連發，盡力為上半年業績補血。

新光三越各店聯手推買一送一、第二件半價

新光三越母親節進入第二階段，即日起至5/31全新推出「購物精省王」，全台各店聯手推出買一送一、第二件半價等優惠，像是KOSE淨白面膜發燒組、Whoo雪白淨亮潔顏組、MAKE UP FOR EVER藝術大師唇膏、SHISEIDO國際櫃紅妍肌活露等皆推出買正貨送正貨優惠組。

另有，SKECHERS指定款女鞋56折、LE CREUSET典藏圓鍋特惠組49折、伊聖詩香氛機買一送一、席夢思指定款沁涼記憶枕買一送一、WENTEX彈力舒眠枕限量2.7折、華齊堂燕窩珍珠粉燕窩飲買一送一等，5/31前，至專櫃憑官網、App活動頁面，即可獨享專屬優惠。另外，5/1當日限定，雅詩蘭黛經典小棕瓶特潤超導修護露買正貨送正貨。今年也號召上百家知名餐廳，整個5月推出美食外送、外帶服務，只需動動手指透過新光三越App就能把美食送到家。

新光三越台中中港店限量，KOSE雪肌精淨透潔顏超值組，特價買一送一。圖／新光三越提供
新光三越台中中港店限量，KOSE雪肌精淨透潔顏超值組，特價買一送一。圖／新光三越提供
新光三越超級品牌日5/1限定，雅詩蘭黛特潤超導修護露買正貨送正貨。圖／新光三越提供
新光三越超級品牌日5/1限定，雅詩蘭黛特潤超導修護露買正貨送正貨。圖／新光三越提供

SOGO復興館連假3天 近20家美食「第2件0元」

針對51連假，SOGO復興館B2、B3美食區5/1起限時3天，集結近20個櫃位推出「第2件0元」超值美食優惠。

SOGO復興館包括松發肉骨茶、葉味香、第8口鳳梨酥、山頭火等諸多美食，都推出指定商品「第2件0元」優惠，像是哈根達斯買三球送三球，每日限量50組；凱林鐵板燒背肩叻眼牛排套餐每日限量50組；鰻將劍持屋全主食套餐(馬頭魚套餐除外) 每日限量30組；金葉名氣餅每日限量50組等。泰飽椒麻雞麵每日限量15組；小南門綜合豆花每日限量30組；摩斯漢堡雞塊薯條組每日限量50組；凱莉小姐抹茶小豆捲每日限量50組；檸檬樹檸檬+鳳梨雙果汁，每日限量25組等。

SOGO復興館鰻將劍持屋全主食套餐(馬頭魚套餐除外) 第2件0元，每日限量30組。圖／SOGO提供
SOGO復興館鰻將劍持屋全主食套餐(馬頭魚套餐除外) 第2件0元，每日限量30組。圖／SOGO提供

●京站卡友消費1,277元扣1點現抵200元

為了重振消費力，京站加碼推出「有驚無險保庇券」，5/1至5/10號Q卡友凡單筆消費1,277元扣Q點1點，即可現抵200元。有感今年許多民眾選擇在家用餐慶祝母親節，特別推出「愛家2099元」外帶套餐，主推餐廳包括「微兜」、「N.Y.Bagels」、「大戶屋」、「moi café」套餐。此外京站母親節蛋糕也有85折起優惠。

微兜花漾媽咪四人套餐，湯品、前菜、沙拉、義大利麵、披薩、71號西班牙海鮮燉飯、瓦帕，推薦價2,099元，10%服務費另計。圖／京站提供
微兜花漾媽咪四人套餐，湯品、前菜、沙拉、義大利麵、披薩、71號西班牙海鮮燉飯、瓦帕，推薦價2,099元，10%服務費另計。圖／京站提供
PINEDE紅心芭樂蛋糕推薦價990元。圖／京站提供
PINEDE紅心芭樂蛋糕推薦價990元。圖／京站提供

●台北統一時代4/30限定會員App扣5點兌換50元

今日再傳出連續5天0確診好消息，統一時代百貨台北店推出限時優惠，4/30當日行動會員一日限定App加碼，會員App扣點數5點可兌換50元電子抵用券(限量2千份)。5月1日勞動節當天，於B2美食街、全館主題餐廳當日累積消費滿1,000元送「OPEN小將菱格紋手拎包」。手搖飲1011 SIPTEA與SNOOPY聯名快閃限定店於B2登場，5/3前凡點購任一杯50元聯名系列飲品，可以89元加購獨家「史努比聯名環保杯提」，加價499元就可兌換「史努比3D立體杯全身款」。

5月1日勞動節當天，於統一時代台北電B2美食街、全館主題餐廳當日累積消費滿1,000元送「OPEN小將菱格紋手拎包」。圖／統一時代提供
5月1日勞動節當天，於統一時代台北電B2美食街、全館主題餐廳當日累積消費滿1,000元送「OPEN小將菱格紋手拎包」。圖／統一時代提供
手搖飲1011 SIPTEA與SNOOPY聯名快閃店，5/3前凡點購任一杯50元聯名系列飲品，可以89元加購獨家「史努比聯名環保杯提」，加價499元就可兌換「史努比3D立體杯全身款」。圖／統一時代提供
手搖飲1011 SIPTEA與SNOOPY聯名快閃店，5/3前凡點購任一杯50元聯名系列飲品，可以89元加購獨家「史努比聯名環保杯提」，加價499元就可兌換「史努比3D立體杯全身款」。圖／統一時代提供

母親節 連假 統一時代百貨 SOGO 新光三越

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