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潮流迷看過來！美國工裝品牌DICKIES台灣官網重啟 線上線下同步帶來新氣象

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
DICKIES全台門市也將陸續完成全新視覺店裝改造，預計於6月底前會再有5間全新門市開幕。圖／DICKIES提供
DICKIES全台門市也將陸續完成全新視覺店裝改造，預計於6月底前會再有5間全新門市開幕。圖／DICKIES提供

日前美國工裝品牌DICKIES才在官網祭出結束營業優惠，不過在正式轉移代理權改為直營後，重啟了台灣官網帶來新的視覺設計，同時也逐步改裝現有櫃點，就是要消費者感受到DICKIES要傳遞的新風貌。此外，平價時尚品牌H&M台北忠孝店也正式開幕， 採用全新概念打造，進駐東區黃金地帶，更具意義

平價時尚品牌H&M台北忠孝店正式開幕， 採用全新概念打造，進駐東區黃金地帶，更具意義。圖／H&M提供
平價時尚品牌H&M台北忠孝店正式開幕， 採用全新概念打造，進駐東區黃金地帶，更具意義。圖／H&M提供

近期受疫情影響，消費者外出逛街頻率降低，購物型態也從實體店面轉往線上。因應這樣的轉變，DICKIES的台灣官方網路商店也正式重啟上線。除了販售當季主打系列、過季Outlet款之外，更有備有網路商店獨賣款，以及全台僅於限定門市發售的「Dickies collection exclusive for monkey time」。另外，DICKIES全台門市也將陸續完成全新視覺店裝改造，預計於6月底前會再有5間全新門市開幕，還會首度於林口三井開出首間Outlet；而網路商店也備有全館5折的多重優惠活動。

有別於過去，H&M台北忠孝店使用木質地板、暖色裝潢與綠意植栽裝置，呈現北歐品牌的簡約典雅。圖／H&M提供
有別於過去，H&M台北忠孝店使用木質地板、暖色裝潢與綠意植栽裝置，呈現北歐品牌的簡約典雅。圖／H&M提供

而H&M的台北第四家門市也是北部首家全新概念店，占地3層樓達480坪的購物空間，有別於過去，使用木質地板、暖色裝潢與綠意植栽裝置，呈現北歐品牌的簡約典雅，以及永續環保精神。不過值得注意的是，過去H&M在開幕新門市時都會推出特惠排隊商品，但因為新冠肺炎的影響所以取消，但還是端出首四日上百件精選商品加1元多1件，以及當日單筆消費滿1200元可獲手作乾燥花束等優惠，以饗消費者。

DICKIES經典Logo長版T恤1,780元。圖／DICKIES提供
DICKIES經典Logo長版T恤1,780元。圖／DICKIES提供

DICKIES胸前印花T恤1,380元。圖／DICKIES提供
DICKIES胸前印花T恤1,380元。圖／DICKIES提供

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