聞了會上癮嗎？LOEWE首推香氛蠟燭　居然有「大麻味」

居家生活想要有質感又能放輕鬆，就來點上香氛蠟燭吧，許多人都喜歡花香調、果香調或木香調，但有聞過「大麻味」嗎？西班牙精品LOEWE的創意總監Jonathan Anderson，日前在IG曝光LOEWE將首度推出的香氛蠟燭，共有4款味道，其中有一款就是「大麻味」，消息曝光，讓網友興奮回文「好想聞聞看」、「會不會上癮？」

LOEWE的香氛蠟燭，共有「Marihuana 大麻」、「Tomato Leaves番茄葉」、「Honeysuckle 忍冬」與「Beetrout 甜菜」等4種香味，包裝與瓶身都呼應不同植物的色系而定，一看就覺得質感爆表。

不過最讓大家討論的，還是大麻味的香氛蠟燭，不少人好奇「聞起來是什麼味道？」其實大麻作為香氛蠟燭的氣味，之前其他品牌也有過，譬如在台灣由10/10代理的MALIN+GOETZ，也有大麻草香氛蠟燭。

據聞過大麻香氛蠟燭的人表示，其實會有點菸草味，但得看搭配的前中後調，也可能很清新感。