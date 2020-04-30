金高銀和周迅都來捧場 香奈兒J12才是真正的女神

香奈兒自2000年推出J12腕表以來，這個以帆船運動為名、結合抗磨精密陶瓷、賽車流暢外觀的腕表，立刻席捲全球，並顛覆保守的傳統製表產業。今年適逢J12腕表20週年，除了去年起已經改款上市的新一代J12腕表，香奈兒也推出多款別具創意巧思的創作，而今年更請來7位品牌繆思女神拍攝短片，分享過去人生20年的美好時光。

這次7位靈感女神的影片將從5月起陸續曝光。率先登場的是好萊塢巨星強尼戴普與凡妮莎帕荷蒂的女兒莉莉蘿絲戴普（Lily-Rose Depp），今年剛好也20歲的她在短片中提到過去20年中最特別的一刻，是穿著香奈兒婚紗走秀的瞬間。第二段曝光的則是年逾80歲的好萊塢女星艾莉麥克洛（Ali MacGraw）。而從曝光的影片中也可以看到多位品牌大使的訪問，包括韓國女星金高銀、巨星周迅、大陸超模劉雯、及凡妮莎帕荷蒂。 年逾80歲的好萊塢女星艾莉麥克洛為香奈兒J12歡慶20週年分享自己的人生時刻。圖／香奈兒提供