快訊

刺殺鐵警無罪？《刑法》19條與精神鑑定怎麼說

直播／台新冠疫情再「嘉玲」？ 指揮中心1400記者會說明

小蛇化水滴 Boucheron Serpent Bohème珠寶 清涼隨身

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Boucheron的Serpent Bohème系列新作，以多水滴設計為靈感，堆疊出圓潤流暢的幾何之美。圖 / Boucheron提供。
Boucheron的Serpent Bohème系列新作，以多水滴設計為靈感，堆疊出圓潤流暢的幾何之美。圖 / Boucheron提供。

大自然的元素中，水滴是造物主最平凡也最神奇的夢幻一手。水滴時快時緩，時而狂野、時而詩意，水珠或點、或橢圓、或如一條細線瞬間飛逝，在空中不斷墜落；來自法國巴黎珠寶世家寶詩龍（Boucheron）則捕捉到那份難以言語的靈動，將全新Serpent Bohème珠寶賦予了水滴的輕巧意念。

Serpent Bohème系列從1968年起正式在Boucheron的珠寶版圖上留下了蜿蜒的足跡，五十多年來，抽象的橢圓形反覆在綠松石、青金石或白色珍珠貝母等彩色寶石的加持下，蛻變、重生、進化，除了以水滴造型代表蛇首，金質雕刻的表面，更栩栩如生地還原了靈蛇鱗片的綿密鋪排。

新款Serpent Bohème系列珠寶這回添多了水滴的意念，橢圓蛇首結合了大氣中無所不在的水滴，時而垂直成線、變成耳畔搖擺生姿的耳環，時而成雙、成三，變成手指上群聚的水滴，又或下一秒就要四濺而去、活潑生動。更因為強烈、鮮明的幾何意念，在穿搭造型時，無論單獨使用單件耳環或項鍊，又或將戒指隨意混搭，透過Serpent Bohème簡約的橢圓之美，像是將水滴恣意點綴在布料或肌膚之上、清涼隨型。

橢圓形本身具備鮮明的幾何之美，讓單件使用、多層次搭配，各有造型樂趣。圖 / Boucheron提供。
橢圓形本身具備鮮明的幾何之美，讓單件使用、多層次搭配，各有造型樂趣。圖 / Boucheron提供。
Boucheron，Serpent Bohème系列吊墜耳環，白金，鑲嵌156顆鑽石約6.15克拉，189萬元。圖 / Boucheron提供。
Boucheron，Serpent Bohème系列吊墜耳環，白金，鑲嵌156顆鑽石約6.15克拉，189萬元。圖 / Boucheron提供。
Boucheron，Serpent Bohème系列指間戒，黃金，鑲嵌48顆鑽石約1.01克拉，44萬7,000元。圖 / Boucheron提供。
Boucheron，Serpent Bohème系列指間戒，黃金，鑲嵌48顆鑽石約1.01克拉，44萬7,000元。圖 / Boucheron提供。

珠寶 巴黎 1968

延伸閱讀

免稅店業績 衰退二成

時尚度升級 多層次堆疊輕奢珠寶 新材質時髦上市

期間限定 伯爵大手筆打造101超浪漫玫瑰工坊 花香玫瑰與美鑽的共演

黃尹青／改變ING

相關新聞

聞了會上癮嗎？LOEWE首推香氛蠟燭　居然有「大麻味」

居家生活想要有質感又能放輕鬆，就來點上香氛蠟燭吧，許多人都喜歡花香調、果香調或木香調，但有聞過「大麻味」嗎？西班牙精品L...

金高銀和周迅都來捧場 香奈兒J12才是真正的女神

香奈兒自2000年推出J12腕表以來，這個以帆船運動為名、結合抗磨精密陶瓷、賽車流暢外觀的腕表，立刻席捲全球，並顛覆保守...

夏姿又玩視覺創意 推出母親節荷花包款、首飾

夏姿．陳SHIATZY CHEN不斷轉變新風貌、新形象，在今年度母親節以「美學的時代玩藝」為出發點拍攝形象片，讓人回顧從...

小蛇化水滴 Boucheron Serpent Bohème珠寶 清涼隨身

大自然的元素中，水滴是造物主最平凡也最神奇的夢幻一手。水滴時快時緩，時而狂野、時而詩意，水珠或點、或橢圓、或如一條細線瞬...

7-11「振興優惠券2.0」更精省！56項商品優惠現省2190元

超商振興優惠券好康再加碼！7－ELEVEN自5月6日至6月2日推出第二波「振興優惠券2.0」，不僅延續首波祭出多項商品買...

喚醒你的熱血搖滾魂！SEIKO攜手皇后樂團吉他手Brian May推出聯名表

在80年代風靡全球的皇后樂團（Queen）是許多人對搖滾樂的啟蒙，也是影響後來音樂發展至關重要的樂團之一，為了要延續這樣...

紫+綠色超夢幻！全家便利商店「澎湖仙人掌霜淇淋」期間限定開賣

每次新品上市總是引爆網友熱烈討論的全家便利商店霜淇淋，初夏新口味再創話題，5月1日起全台限量開賣的「澎湖仙人掌霜淇淋」不...

媽媽同行送A5和牛！問鼎火鍋限時「和牛吃到飽888元」

馬辣集團旗下的浮誇系火鍋店「問鼎皇上吉祥宮廷火鍋」，近期於西門店推出「吃到飽方案」，每人888元，就可以無限品嚐澳洲M9...

影／畫面太美！郎朗與絕美嫩妻吉娜 被DE BEERS圈粉

鋼琴藝術家郎朗去年與混血美女吉娜愛麗絲（Gina Alice Redlinger）在凡爾賽宮舉辦世紀婚禮，嬌妻顏值爆表被...

SOGO復興館51連假一連3天 近20家美食「第2件0元」

針對51連假，SOGO復興館B2、B3美食區5/1起限時3天，集結近20個櫃位推出「第2件0元」超值美食優惠。

美肌好聲音 Roger Dubuis三問報時腕表 肌肉壯漢傳天籟

一向展現霸氣風範與精密、限量特色的羅杰杜彼（Roger Dubuis），今年2020新品僅推出Excalibur Dia...

被耽誤的鐘表設計師照過來！登上國際慈善拍賣成名在望

全球響應居家防疫，吹起一股在家著色繪畫的風潮。但假若你發現自己這方面別有天份，不妨將此危機化作創作轉機！國際拍賣行蘇富比...

熱門新聞

台灣最強臭豆腐在哪？ 老饕狂推這間：拿號碼牌就全身臭

獒犬一胎生21隻幼犬破紀錄 過程大量出血切子宮保命

日本飯店評比冠軍！「加賀屋」因疫情「無限期停業」

連日+0很快能回歸正常生活？ 急診醫曝關鍵：幾年內回不去

連續4天0確診太棒！7-11「Cheers EX氣泡水500ml限時第2瓶0元」

1968之亂… 官商秀政績 呷緊弄破碗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。