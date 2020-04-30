小蛇化水滴 Boucheron Serpent Bohème珠寶 清涼隨身

大自然的元素中，水滴是造物主最平凡也最神奇的夢幻一手。水滴時快時緩，時而狂野、時而詩意，水珠或點、或橢圓、或如一條細線瞬間飛逝，在空中不斷墜落；來自法國巴黎的珠寶世家寶詩龍（Boucheron）則捕捉到那份難以言語的靈動，將全新Serpent Bohème珠寶賦予了水滴的輕巧意念。

Serpent Bohème系列從1968年起正式在Boucheron的珠寶版圖上留下了蜿蜒的足跡，五十多年來，抽象的橢圓形反覆在綠松石、青金石或白色珍珠貝母等彩色寶石的加持下，蛻變、重生、進化，除了以水滴造型代表蛇首，金質雕刻的表面，更栩栩如生地還原了靈蛇鱗片的綿密鋪排。