小蛇化水滴 Boucheron Serpent Bohème珠寶 清涼隨身
大自然的元素中，水滴是造物主最平凡也最神奇的夢幻一手。水滴時快時緩，時而狂野、時而詩意，水珠或點、或橢圓、或如一條細線瞬間飛逝，在空中不斷墜落；來自法國巴黎的珠寶世家寶詩龍（Boucheron）則捕捉到那份難以言語的靈動，將全新Serpent Bohème珠寶賦予了水滴的輕巧意念。
Serpent Bohème系列從1968年起正式在Boucheron的珠寶版圖上留下了蜿蜒的足跡，五十多年來，抽象的橢圓形反覆在綠松石、青金石或白色珍珠貝母等彩色寶石的加持下，蛻變、重生、進化，除了以水滴造型代表蛇首，金質雕刻的表面，更栩栩如生地還原了靈蛇鱗片的綿密鋪排。
新款Serpent Bohème系列珠寶這回添多了水滴的意念，橢圓蛇首結合了大氣中無所不在的水滴，時而垂直成線、變成耳畔搖擺生姿的耳環，時而成雙、成三，變成手指上群聚的水滴，又或下一秒就要四濺而去、活潑生動。更因為強烈、鮮明的幾何意念，在穿搭造型時，無論單獨使用單件耳環或項鍊，又或將戒指隨意混搭，透過Serpent Bohème簡約的橢圓之美，像是將水滴恣意點綴在布料或肌膚之上、清涼隨型。
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