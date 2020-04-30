夏姿又玩視覺創意 推出母親節荷花包款、首飾

夏姿．陳SHIATZY CHEN不斷轉變新風貌、新形象，在今年度母親節以「美學的時代玩藝」為出發點拍攝形象片，讓人回顧從三○年代至今的女性美，也推出刺繡工藝系列的金屬鍊包、水鑽飾品系列，讓媽媽展現華麗貴氣的形象。

時尚是不會過時的藝術，透過極繁或簡潔的樣貌、風格，夏姿用物件的層疊擺放與豐富色彩，打造母親節的視覺意象，也傳達女性對於美感的執著與追求，這一場尋美之旅，從阿嬤的衣櫥開始，將三○年代迄今的女性形象，以繪圖動畫的幽默感傳遞，在之中穿插了夏姿擅長的玉材質、刺繡工藝等配件。