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夏姿又玩視覺創意 推出母親節荷花包款、首飾

聯合報 / 記者楊詩涵/即時報導
夏姿以物件層疊擺放、豐富色彩，打造母親節的視覺意象，並推出刺繡工藝鍊帶包。圖／夏姿提供
夏姿以物件層疊擺放、豐富色彩，打造母親節的視覺意象，並推出刺繡工藝鍊帶包。圖／夏姿提供

夏姿．陳SHIATZY CHEN不斷轉變新風貌、新形象，在今年度母親節以「美學的時代玩藝」為出發點拍攝形象片，讓人回顧從三○年代至今的女性美，也推出刺繡工藝系列的金屬鍊包、水鑽飾品系列，讓媽媽展現華麗貴氣的形象。

時尚是不會過時的藝術，透過極繁或簡潔的樣貌、風格，夏姿用物件的層疊擺放與豐富色彩，打造母親節的視覺意象，也傳達女性對於美感的執著與追求，這一場尋美之旅，從阿嬤的衣櫥開始，將三○年代迄今的女性形象，以繪圖動畫的幽默感傳遞，在之中穿插了夏姿擅長的玉材質、刺繡工藝等配件。

當季母親節推薦商品，包括精選刺繡提包、春夏輕裝配件。刺繡工藝系列的金屬鍊包，包身為純牛皮材質，以品牌經典的手工刺繡描繪湖光山色中的荷花，搭配首次亮相的品牌標誌鎖釦為其特色，休閒、正式穿搭皆宜，目前共有粉嫩、水藍、淨白、墨黑4色；水鑽飾品系列也是以荷花圖騰為創作靈感，推出腰鍊、耳環與項鍊，耳環以不對稱設計展現繁複柔美的精緻，項鍊則綜合了複雜花紋、簡約線條，表現女性溫柔與俐落共存的特質。

刺繡工藝系列金屬鍊帶包粉嫩色，售價53,800元。圖／夏姿提供
刺繡工藝系列金屬鍊帶包粉嫩色，售價53,800元。圖／夏姿提供
刺繡工藝系列金屬鍊帶包粉嫩色，售價53,800元。圖／夏姿提供
刺繡工藝系列金屬鍊帶包粉嫩色，售價53,800元。圖／夏姿提供
刺繡工藝系列金屬鍊帶包水藍色，售價53,800元。圖／夏姿提供
刺繡工藝系列金屬鍊帶包水藍色，售價53,800元。圖／夏姿提供
刺繡工藝系列金屬鍊帶包水藍色，售價53,800元。圖／夏姿提供
刺繡工藝系列金屬鍊帶包水藍色，售價53,800元。圖／夏姿提供
水鑽荷花造型不對稱耳環，售價12,800元。圖／夏姿提供
水鑽荷花造型不對稱耳環，售價12,800元。圖／夏姿提供
水鑽荷花造型腰鍊，售價19,800元。圖／夏姿提供
水鑽荷花造型腰鍊，售價19,800元。圖／夏姿提供
刺繡工藝系列金屬鍊帶包墨黑色，售價53,800元。圖／夏姿提供
刺繡工藝系列金屬鍊帶包墨黑色，售價53,800元。圖／夏姿提供
水鑽荷花造型項鍊，售價18,800元。圖／夏姿提供
水鑽荷花造型項鍊，售價18,800元。圖／夏姿提供
夏姿以物件層疊擺放、豐富色彩，打造母親節的視覺意象。圖／夏姿提供
夏姿以物件層疊擺放、豐富色彩，打造母親節的視覺意象。圖／夏姿提供
刺繡工藝系列金屬鍊帶包淨白色，售價53,800元。圖／夏姿提供
刺繡工藝系列金屬鍊帶包淨白色，售價53,800元。圖／夏姿提供

夏姿 母親節

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