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7-11「振興優惠券2.0」更精省！56項商品優惠現省2190元

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7－ELEVEN「振興優惠券2.0」 精省再升級，擴大咖啡、鮮食組合優惠，並聯手5大餐飲及美妝品牌共同響應。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「振興優惠券2.0」 精省再升級，擴大咖啡、鮮食組合優惠，並聯手5大餐飲及美妝品牌共同響應。圖／7－ELEVEN提供

超商振興優惠券好康再加碼！7－ELEVEN自5月6日至6月2日推出第二波「振興優惠券2.0」，不僅延續首波祭出多項商品買1送1，也擴大鮮食組合選擇，並與統一超商旗下餐飲及美妝關係企業共同響應，推出56項商品優惠，幫消費者現省2,190元。5月6日起可至7－ELEVEN門市索取紙本優惠券、每間門市限量200張送完為止，如果拿不到紙本優惠券，可於官網指定頁面（https://www.7-11.com.tw/event/coupon/index.aspx）下載電子優惠券，消費時出示電子優惠券也可同享優惠，一格券現用一次、商品限當場一次領取。

7－ELEVEN表示，4月份搶先通路發放振興優惠券，短短兩周累積超過350萬人次使用，帶動活動商品業績成長近5成，其中鮮食組合深受民眾青睞，占整體活動業績4成，因此第二波擴大鮮食優惠，將義大利麵、燴飯、便當全系列商品等共28個品項搭配飲料推出最高現省30元的超值組合。此外，首波熱銷的TOMMI湯米－米漢堡系列也在本波優惠中，再加入烤半雞、小圓鬆餅等多款暢銷冷凍品。

7－ELEVEN「振興優惠券2.0」推出買1送1、第2件10元／20元等超值優惠，更邀請康是美、星巴克、21世紀風味館、Mister Donut、COLD STONE等5大關係企業一同響應，包括康是美推出柔膚濕巾、洗髮精、潤髮乳買1送1；星巴克美式咖啡第2杯半價；21世紀風味館祭出香草烤雞 75折；Mister Donut甜甜圈、點心系列買6送3；COLD STONE小杯冰淇淋99元超值價。

感謝勞工辛勞，7－ELEVEN行動隨時取於5月1日上午9點至5月3日晚上11點59分推出「CITY CAFE大杯熱美式咖啡」（原價45元）、「CITY TEA現萃茶冰純奶茶」（原價50元）買510杯可享51折優惠，最高現省12,750元，無兌換期限，還可轉贈親友一起使用（限轉贈一次），每位會員同品項限購1組，限量共13,000組售完為止，可跨店領取。

5月1日至5月3日憑7－ELEVEN LINE優惠券可享森永牛奶糖雪派任選第2件5折，預計將於5月1日在7－ELEVEN LINE、App及IG官方帳號發送優惠條碼，憑條碼即可享有優惠。即日起至5月19日「世界冰品博覽會」活動指定冰品任選第2件6折。

此外，7－ELEVEN自5月6日至5月19日於5,700間門市限時加碼推出「隨時選限時加碼省15元」活動，包括三角御飯糰、三明治、地瓜、冷藏包子、沙拉、手工甜點、指定冷藏飲料、常溫飲料、CITY CAFE、CITY TEA現萃茶等近100種品項，組合餐最低38元起，一律現省15元。

7－ELEVEN行動隨時取於5月1日上午9點至5月3日晚上11點59分推出「CITY CAFE大杯熱美式咖啡」、「CITY TEA現萃茶冰純奶茶」買510杯可享51折優惠，每位會員同品項限購1組，限量共13,000組售完為止。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN行動隨時取於5月1日上午9點至5月3日晚上11點59分推出「CITY CAFE大杯熱美式咖啡」、「CITY TEA現萃茶冰純奶茶」買510杯可享51折優惠，每位會員同品項限購1組，限量共13,000組售完為止。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「振興優惠券2.0」 精省再升級，擴大咖啡、鮮食組合優惠。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「振興優惠券2.0」 精省再升級，擴大咖啡、鮮食組合優惠。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN自5月1日至5月3日憑LINE優惠券可享森永牛奶糖雪派任選第2件5折。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN自5月1日至5月3日憑LINE優惠券可享森永牛奶糖雪派任選第2件5折。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN自5月6日至5月19日推出「隨時選限時加碼省15元」活動。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN自5月6日至5月19日推出「隨時選限時加碼省15元」活動。圖／7－ELEVEN提供

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