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喚醒你的熱血搖滾魂！SEIKO攜手皇后樂團吉他手Brian May推出聯名表

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
SEIKO旗下年輕品牌Seiko 5 Sports與皇后樂團吉他手Brian May合作，打造限量聯名表款。圖／SEIKO提供
SEIKO旗下年輕品牌Seiko 5 Sports與皇后樂團吉他手Brian May合作，打造限量聯名表款。圖／SEIKO提供

在80年代風靡全球的皇后樂團（Queen）是許多人對搖滾樂的啟蒙，也是影響後來音樂發展至關重要的樂團之一，為了要延續這樣傳奇，SEIKO旗下年輕品牌Seiko 5 Sports就與吉他手Brian May合作，打造限量聯名表款，試圖喚醒你的熱血搖滾魂。

想找一只具紀念、收藏又充滿音樂傳奇的表款嗎？以「#ShowYourStyle」作為品牌主張的Seiko 5 Sports，今年首度推出聯名表款，就請來皇后樂團吉他手Brian May合作，把他自製經典吉他（Red Special） 融入表盤設計，再現搖滾樂精神。Brian May至今仍被樂迷津津熱道的就是他曾經使用英國6便士硬幣取代撥片來彈奏Red Special吉他，所產生的獨特觸弦聲，吸引了不少人追捧。因此，此次合作表盤的意象就是源自傳奇吉他的設計，以壓鑄處理的手法展現出實木質感的紋路，並於鏡面進行研磨處理及加入漸層塗裝，凸顯各種精緻細節。

Seiko 5 Sports與Brian May聯名限量款腕表，不鏽鋼表殼16,800元。圖／SEIKO提供
Seiko 5 Sports與Brian May聯名限量款腕表，不鏽鋼表殼16,800元。圖／SEIKO提供

而且為了增加收藏性，SEIKO還發想自吉他琴箱硬盒來設計收納盒，還附有專屬的特殊硬幣，象徵將Brian May以6便士硬幣取代撥片的經典概念。這款聯名表搭載了4R36自動上鍊機芯，並於腕表的底蓋上，印有Brian May的專屬簽名以及限量編號，全球限量9,000只、台灣限量僅400只。

Seiko 5 Sports與Brian May聯名限量款腕表，底蓋上印有Brian May的專屬簽名以及限量編號。圖／SEIKO提供
Seiko 5 Sports與Brian May聯名限量款腕表，底蓋上印有Brian May的專屬簽名以及限量編號。圖／SEIKO提供

著名的Red Special便是Brian May純手工打造而成的電吉他。圖／SEIKO提供
著名的Red Special便是Brian May純手工打造而成的電吉他。圖／SEIKO提供

SEIKO發想自吉他琴箱硬盒來設計收納盒，還附有專屬的特殊硬幣。圖／SEIKO提供
SEIKO發想自吉他琴箱硬盒來設計收納盒，還附有專屬的特殊硬幣。圖／SEIKO提供

樂團 腕表

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