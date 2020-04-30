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宅在家揪朋友線上看電影正夯 盡情大笑、大哭不礙人

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
受疫情以饗，許多人少出門，在家追劇。記者鄭惠仁／攝影
受疫情以饗，許多人少出門，在家追劇。記者鄭惠仁／攝影

受新冠肺炎疫情影響，大家都減少出門，即使假日也宅在家，為了打發時間，各年齡層玩得都不同。除了讀書、聽音樂、運動外，年輕人流行追劇、玩線上遊戲、玩電視遊樂器，揪朋友一起線上看電影，且夯到不行。

擔任企業老闆的洪姓男子說，他一下班就玩電視遊樂器，因為主要廠牌推出的遊戲很多，有闔家同樂、也有適合成年人的遊戲，又可和家人一起玩，經常1個下午就在歡樂中度過，最夯的遊戲是「動物森友會」。

年輕主管林紫幃說，許多人都在追劇，特別是疫情關係，更是夯到爆，主要電影網站都推出好看的電影，她常一下班，就追起劇來，連看好幾部。目前最夯的有THE KING永遠的君主、夫婦的世界、HYENA富豪辯護人、梨泰院CLASS、愛的迫降。

疫情趨於嚴峻後，許多人都少到電影院看電影，改線上看電影，最近Google Chrome推出有擴充功能的Netflin Party，可邊看劇、邊線上聊天，更是吸引許多人揪朋友一起看電影。年輕設計師鄭淑卬說，看電影不敢說話，怕吵到人，現在就常利用假日約朋友線上一起看電影，並就劇情邊聊天，愛怎麼笑就怎麼笑，好快樂也好療癒。

除了追劇、玩電視遊樂器，最近也有許多人從線上看食譜或影片，學做料理、糕點、包子等，連旅居美國紐約的余姓男子，也因在家上班，更有時間做料理。他說，就讀大學的兒子因也是線上上課，時間多了，就學起中華料理，包括炒麵、包餃子等，當爸爸的吃東西的時間多了，疫情結束後可能要量一下腰圍。

中年齡層的宅在家做什麼？林姓婦人說，以前假日都出去郊遊，現在不敢出去，利用時間整理2、30年來的舊照片，看著自己美少女的照片，許多回憶都湧上來。童姓婦人說，以前少整理庭院，現在時間多了，就拈花惹草，享受園藝熱趣。陳姓婦人說，因疫情關係，交際都免了，假日就到教堂上主日、回娘家陪父母，若還有時間就做甜點孝敬父母。

電影 疫情

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