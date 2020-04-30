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紫+綠色超夢幻！全家便利商店「澎湖仙人掌霜淇淋」期間限定開賣
每次新品上市總是引爆網友熱烈討論的全家便利商店霜淇淋，初夏新口味再創話題，5月1日起全台限量開賣的「澎湖仙人掌霜淇淋」不僅是台灣在地特色滋味，紫色＋淺綠色的組合更是仙氣爆棚，勢必又將成為社群拍照打卡的焦點！
每年4月舉辦的澎湖海上花火節，不僅是旅遊盛事，酸酸甜甜的仙人掌冰、仙人掌汁更是到當地必嘗。今年受到新冠肺炎疫情影響，澎湖海上花火節延期至7月份，為了彌補等不及品嘗初夏滋味的消費者，全家便利商店特別推出「澎湖仙人掌霜淇淋」，選用100%澎湖仙人掌果實鮮榨成汁製成霜淇淋，果酸味搭配剛剛好的甜度，食用口感刻意調整成雪酪，更顯清爽不膩口，再搭配淺綠色霜淇淋餅皮，創造充滿夏日氣息的味覺、視覺雙重饗宴，售價39元
全家便利商店在霜淇淋口味上不斷突破，先前的「抹茶紅豆霜淇淋」造成百張IG打卡熱潮並提前完銷，鮮乳坊小農牛奶霜淇淋也被網友激推「與比利時巧克力最完美的搭配」，5月1日起推出期間限定的「澎湖仙人掌霜淇淋」更是美味又吸睛。5月5日至5月7日歡慶新品上市，全家便利商店App商品預售推出限時3天快閃優惠，霜淇淋2支特價59元（不限口味），每日限量1萬組、每人限購1組。
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