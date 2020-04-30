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媽媽同行送A5和牛！問鼎火鍋限時「和牛吃到飽888元」
馬辣集團旗下的浮誇系火鍋店「問鼎皇上吉祥宮廷火鍋」，近期於西門店推出「吃到飽方案」，每人888元，就可以無限品嚐澳洲M9純血冠軍黑毛和牛、美國經典1855 Prime雪花等70種食材。另外身份證字號只要含「5、2、0」中任一碼，可享全桌指定飲料升級；中任2碼或是有媽媽同行，每人再贈2片「日本A5和牛」，價值近600元。
原本的採單點或是套餐製的「問鼎」，目前設有西門、忠孝2間門市。本次限時於西門店推出吃到飽方案，包括澳洲M9純血冠軍黑毛和牛、美國經典1855 Prime雪花牛、美國CAB安格斯黑牛等肉品，還有東石鮮蛤、阿根廷天使紅蝦等海鮮，以及手工土雞蛋餃、海鮮滑等佐料，另還有16種口味的Haagen-Dazs冰淇淋，合計共約70種食材，通通都是無限供應，每人888元。業者表示，招牌的「澳洲M9純血冠軍黑毛和牛」單點原價每盤580元，光吃一盤肉配冰淇淋，幾乎就已經回本。
隨著母親節將至，問鼎也加碼推出優惠方案。西門店自即日起至5月31日期間，2成人以上同行，並提前預約888元吃到飽方案，且身份證含「5、2、0」者，對中任1數字，可享「全桌指定飲料免費升級」；對中任2碼，或是帶媽媽同行（需持身份證、懷孕媽媽手冊），即贈2片價值約600元的「日本A5和牛」。同樣自即日起至5月31日期間，忠孝店也推出2成人以上同行且預約用餐，帶媽媽同行並消費滿千，即贈送每人2片日本A5和牛。
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