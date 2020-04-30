影／畫面太美！郎朗與絕美嫩妻吉娜 被DE BEERS圈粉

鋼琴藝術家郎朗去年與混血美女吉娜愛麗絲（Gina Alice Redlinger）在凡爾賽宮舉辦世紀婚禮，嬌妻顏值爆表被網友封為「真人芭比」。De Beers宣布這對璧人成為品牌摯友，並為De Beers拍攝了一段浪漫的短片，片中除了難得的4手聯彈畫面，對望的眼神也可看出兩人親密的甜蜜情感。郎朗夫妻在片中除了配戴不同款式的De Beers珠寶，也表達以獨一無二的美鑽象徵每個獨一無二的愛情的鑽石價值 – 事實上，兩人與De Beers結緣，正是因為那枚今生最重要的定情鑽戒。

兩人定情戒指在婚後曝光，吉娜愛麗絲的鑽戒是由鑽石專家De Beers Jewellers特別訂製，名為「Butterfly Ring」，主鑽為3.73克拉橢圓形切割鑽石，兩側分別配襯兩顆心形切割鑽石，分別為0.43和0.40克拉，主鑽上還使用特別的沖壓顯影技術，印上了「LANGGIN」兩個人的名字縮寫，象徵一生一世在一起，浪漫至極。 鋼琴藝術家郎朗與吉娜愛麗絲成為DE BEERS品牌摯友。圖／DE BEERS提供 鋼琴藝術家郎朗與吉娜愛麗絲成為DE BEERS品牌摯友。圖／DE BEERS提供 鋼琴藝術家郎朗與吉娜愛麗絲成為DE BEERS品牌摯友。圖／DE BEERS提供 鋼琴藝術家郎朗與吉娜愛麗絲成為DE BEERS品牌摯友。圖／DE BEERS提供 鋼琴藝術家郎朗與吉娜愛麗絲成為DE BEERS品牌摯友。圖／DE BEERS提供