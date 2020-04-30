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SOGO復興館51連假一連3天 近20家美食「第2件0元」
針對51連假，SOGO復興館B2、B3美食區5/1起限時3天，集結近20個櫃位推出「第2件0元」超值美食優惠。
SOGO復興館包括松發肉骨茶、葉味香、第8口鳳梨酥、山頭火等諸多美食，都推出指定商品「第2件0元」優惠，像是哈根達斯買三球送三球，每日限量50組；凱林鐵板燒背肩叻眼牛排套餐每日限量50組；鰻將劍持屋全主食套餐(馬頭魚套餐除外) 每日限量30組；金葉名氣餅每日限量50組等。泰飽椒麻雞麵每日限量15組；小南門綜合豆花每日限量30組；摩斯漢堡雞塊薯條組每日限量50組；凱莉小姐抹茶小豆捲每日限量50組；檸檬樹檸檬+鳳梨雙果汁，每日限量25組等。趁「第2件0元」揪家人、好友逛百貨享受美食優惠小確幸。
另外，SOGO忠孝館、復興館多家餐廳推出外帶套餐與限時預購優惠，母親節聚餐在家也能吃好料。復興館新葡苑寵愛媽咪5人份套餐原價7,680元，特價6,980元 ，送600元抵用券，預購至5/7止；晶湯匙泰晶美4人套餐原價2,890元，特價2,680元，送500元抵用券，預購至5/7止；點水樓精緻8人套餐原價9,410元，優惠價6,880元，預購至5/21止。
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