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美肌好聲音 Roger Dubuis三問報時腕表 肌肉壯漢傳天籟
一向展現霸氣風範與精密、限量特色的羅杰杜彼（Roger Dubuis），今年2020新品僅推出Excalibur Diabolus in Machina鏤空三問飛行陀飛輪腕表與Excalibur Twofold鏤空雙飛行陀飛輪腕表，兩枚腕表皆為複雜功能款式，採精兵政策主攻高端客。
原本從Excalibur發展出、結合外太空科技衛星風格的鏤空機芯橋板結構美學，今年在Diabolus Machina三問報時腕表之中再進化。變形的羅馬數字時標與經磨砂處理的機芯橋板，結合刁鑽精細的細節打磨修飾，呈現恣意賁張的美式肌肉風格。雙重安全機制的「All or Nothing」保護裝置與Ｗ（上鍊）與S（設定時間）字樣，將保護問表機制在運作時不會造成機芯的損壞；而「Diabolus in Musica」之名來自於採用著C調和降G調兩種相距三全音的鳴聲，進而透過音聲鳴響、聽聲報時。RD107機芯多達558枚零件組成，機芯並具日內瓦印記、全世界限量僅一枚，難怪價格上看1,837萬5,000元。
而另一只Excalibur Twofold鏤空雙飛行陀飛輪腕表，除了本身Roger Dubuis引以為傲的鏤空飛行雙陀飛輪極富賞玩收藏樂趣，特殊的「礦物複合纖維（MCF）」則運用在表殼與表面邊緣，同時加上白色星辰鏤空橋板、填充夜光塗料的螺絲造型時標，以及具備夜光效果的白色橡膠表帶，讓這枚複雜功能之作帶來了全新的樂趣：正常光源時，這是一只通透、高科技的頂級製表結晶，但到了黑色低光源場景，卻散發出鮮明的迷幻太空螢光效果，一表兩戴。RD01SQ雙飛行陀飛輪手上鍊機芯具備日內瓦印記，全世界限量八枚，僅在羅杰杜彼專賣店中可以購入，訂價約886萬。
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