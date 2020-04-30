快訊

錢櫃火警恐再添一死⋯29歲男未見好轉 家屬同意拔管

男子刺死鐵路警判無罪 基層員警大罵「大恐龍」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美肌好聲音 Roger Dubuis三問報時腕表 肌肉壯漢傳天籟

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Excalibur Diabolus in Machina三問陀飛輪腕表，其「Diabolus in Musica」之名來自於採用有「魔鬼音程」之稱的「三全音」（Tritone）。圖 / Roger Dubuis提供。
Excalibur Diabolus in Machina三問陀飛輪腕表，其「Diabolus in Musica」之名來自於採用有「魔鬼音程」之稱的「三全音」（Tritone）。圖 / Roger Dubuis提供。

一向展現霸氣風範與精密、限量特色的羅杰杜彼（Roger Dubuis），今年2020新品僅推出Excalibur Diabolus in Machina鏤空三問飛行陀飛輪腕表與Excalibur Twofold鏤空雙飛行陀飛輪腕表，兩枚腕表皆為複雜功能款式，採精兵政策主攻高端客。

原本從Excalibur發展出、結合外太空科技衛星風格的鏤空機芯橋板結構美學，今年在Diabolus Machina三問報時腕表之中再進化。變形的羅馬數字時標與經磨砂處理的機芯橋板，結合刁鑽精細的細節打磨修飾，呈現恣意賁張的美式肌肉風格。雙重安全機制的「All or Nothing」保護裝置與Ｗ（上鍊）與S（設定時間）字樣，將保護問表機制在運作時不會造成機芯的損壞；而「Diabolus in Musica」之名來自於採用著C調和降G調兩種相距三全音的鳴聲，進而透過音聲鳴響、聽聲報時。RD107機芯多達558枚零件組成，機芯並具日內瓦印記、全世界限量僅一枚，難怪價格上看1,837萬5,000元。

而另一只Excalibur Twofold鏤空雙飛行陀飛輪腕表，除了本身Roger Dubuis引以為傲的鏤空飛行雙陀飛輪極富賞玩收藏樂趣，特殊的「礦物複合纖維（MCF）」則運用在表殼與表面邊緣，同時加上白色星辰鏤空橋板、填充夜光塗料的螺絲造型時標，以及具備夜光效果的白色橡膠表帶，讓這枚複雜功能之作帶來了全新的樂趣：正常光源時，這是一只通透、高科技的頂級製表結晶，但到了黑色低光源場景，卻散發出鮮明的迷幻太空螢光效果，一表兩戴。RD01SQ雙飛行陀飛輪手上鍊機芯具備日內瓦印記，全世界限量八枚，僅在羅杰杜彼專賣店中可以購入，訂價約886萬。

Excalibur Diabolus in Machina鏤空三問飛行陀飛輪腕表的表殼再使用極少見的鈷鉻合金、全世界限量一只，1837萬5,000元。圖 / Roger Dubuis提供。
Excalibur Diabolus in Machina鏤空三問飛行陀飛輪腕表的表殼再使用極少見的鈷鉻合金、全世界限量一只，1837萬5,000元。圖 / Roger Dubuis提供。
Roger Dubuis，Excalibur Twofold鏤空雙飛行陀飛輪腕表，45毫米，時間顯示、雙飛行陀飛輪，特殊夜光處理，具備日內瓦印記，全世界限量8只，886萬元。圖 / Roger Dubuis提供。
Roger Dubuis，Excalibur Twofold鏤空雙飛行陀飛輪腕表，45毫米，時間顯示、雙飛行陀飛輪，特殊夜光處理，具備日內瓦印記，全世界限量8只，886萬元。圖 / Roger Dubuis提供。
由558枚零件組成的RD107手上鍊機芯，具備三問報時與飛行陀飛輪兩大複雜功能。圖 / Roger Dubuis提供。
由558枚零件組成的RD107手上鍊機芯，具備三問報時與飛行陀飛輪兩大複雜功能。圖 / Roger Dubuis提供。

腕表 日內瓦

延伸閱讀

被耽誤的鐘表設計師照過來！登上國際慈善拍賣成名在望

寵愛媽咪／對母親時刻的祝福 星芒與月輝 腕表鑽表各映風采

難以突破的超薄高牆 伯爵2mm客訂腕表專攻頂級客

2020新表 / 萬寶龍世界時區質感大升級 24H自動腕表訴諸慢哲學

相關新聞

紫+綠色超夢幻！全家便利商店「澎湖仙人掌霜淇淋」期間限定開賣

每次新品上市總是引爆網友熱烈討論的全家便利商店霜淇淋，初夏新口味再創話題，5月1日起全台限量開賣的「澎湖仙人掌霜淇淋」不...

媽媽同行送A5和牛！問鼎火鍋限時「和牛吃到飽888元」

馬辣集團旗下的浮誇系火鍋店「問鼎皇上吉祥宮廷火鍋」，近期於西門店推出「吃到飽方案」，每人888元，就可以無限品嚐澳洲M9...

影／畫面太美！郎朗與絕美嫩妻吉娜 被DE BEERS圈粉

鋼琴藝術家郎朗去年與混血美女吉娜愛麗絲（Gina Alice Redlinger）在凡爾賽宮舉辦世紀婚禮，嬌妻顏值爆表被...

SOGO復興館51連假一連3天 近20家美食「第2件0元」

針對51連假，SOGO復興館B2、B3美食區5/1起限時3天，集結近20個櫃位推出「第2件0元」超值美食優惠。

美肌好聲音 Roger Dubuis三問報時腕表 肌肉壯漢傳天籟

一向展現霸氣風範與精密、限量特色的羅杰杜彼（Roger Dubuis），今年2020新品僅推出Excalibur Dia...

被耽誤的鐘表設計師照過來！登上國際慈善拍賣成名在望

全球響應居家防疫，吹起一股在家著色繪畫的風潮。但假若你發現自己這方面別有天份，不妨將此危機化作創作轉機！國際拍賣行蘇富比...

染上新冠肺炎 PRADA基金會藝術總監過世 享年80歲

新冠肺炎疫情又帶走一位時尚界重要人士！據外媒報導，義大利知名的藝術史學專家，現任PRADA基金會的藝術與科學總監Germ...

和牛燒肉＋鍋物！胡同×寬巷子聯名「12道菜才900」

「胡同燒肉」、「寬巷子鍋品」本次攜手合作，將百年老宅元素、古物搬進Neo19內，在時尚商場內，創造出獨特的復古餐廳「胡同...

寵愛媽咪／母親節生活用品 優惠多快入手

母親節檔期，生活家居通路紛推優惠，想要採購家用品，趁現在入手相對划算。HOLA即日起至5月20日推出滿3,000元送300元電子折價券，台隆手創館即日起至5月10日，官方購物網站推出商品5折起，還有網路限定「全館單筆消費滿3,000元現折200」優惠。

寵愛媽咪／母親節慰勞媽媽 吃大餐嘗星味

溫馨母親節，美食也得搭上好氛圍，不妨在這特別的日子，選一家喜歡的風格飯店，慰勞媽媽、也犒賞自己。

寵愛媽咪／母親節蛋糕預購 異國風、聯名款崛起

歡慶母親節，許多人喜歡用蛋糕表心意，超市量販業者齊推母親節蛋糕預購。今年各通路主打異國風、聯名款；全聯攜手日本京都宇治伊藤久右衛門、法國頂級鮮奶油乳酪品牌kiri、經典Hershey's巧克力，家樂福主推日本京都宇治北川半兵衛抹茶系列，愛買則有義美珍奶冰淇淋蛋糕。

寵愛媽咪／防疫小幫手 醫師愛用白因子

防疫期間大眾不忘勤洗手、戴口罩，必須經常接觸肌膚的醫美診所更是嚴陣以待，除了使用酒精之外，次氯酸水也成為環境空間與雙手清潔的好幫手。

熱門新聞

台灣最強臭豆腐在哪？ 老饕狂推這間：拿號碼牌就全身臭

獒犬一胎生21隻幼犬破紀錄 過程大量出血切子宮保命

日本飯店評比冠軍！「加賀屋」因疫情「無限期停業」

5月星座財運TOP5：金牛投資看到回報 獅子可買樂透試手氣

連續4天0確診太棒！7-11「Cheers EX氣泡水500ml限時第2瓶0元」

1968之亂… 官商秀政績 呷緊弄破碗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。