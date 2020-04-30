美肌好聲音 Roger Dubuis三問報時腕表 肌肉壯漢傳天籟

一向展現霸氣風範與精密、限量特色的羅杰杜彼（Roger Dubuis），今年2020新品僅推出Excalibur Diabolus in Machina鏤空三問飛行陀飛輪腕表與Excalibur Twofold鏤空雙飛行陀飛輪腕表，兩枚腕表皆為複雜功能款式，採精兵政策主攻高端客。

原本從Excalibur發展出、結合外太空科技衛星風格的鏤空機芯橋板結構美學，今年在Diabolus Machina三問報時腕表之中再進化。變形的羅馬數字時標與經磨砂處理的機芯橋板，結合刁鑽精細的細節打磨修飾，呈現恣意賁張的美式肌肉風格。雙重安全機制的「All or Nothing」保護裝置與Ｗ（上鍊）與S（設定時間）字樣，將保護問表機制在運作時不會造成機芯的損壞；而「Diabolus in Musica」之名來自於採用著C調和降G調兩種相距三全音的鳴聲，進而透過音聲鳴響、聽聲報時。RD107機芯多達558枚零件組成，機芯並具日內瓦印記、全世界限量僅一枚，難怪價格上看1,837萬5,000元。