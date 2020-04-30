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麵包控注意！台南晶英與統一再推「極光麵包2.0」

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄即時報導
台南晶英與統一集團烘焙團隊研發推出「布里歐麵包」。照片／業者提供
台南晶英與統一集團烘焙團隊研發推出「布里歐麵包」。照片／業者提供

台南晶英酒店與統一集團今年年初攜手合作、推出頂著光環上市的極光麵包，打著用「看著極光長大的奶油」加上口碑行銷，每天都吸引不少民眾前來購買，熱銷數個月後終於等到另一波掏心力作！雙方再度合作打造堅果系列「榛果花生布里歐」、日式風味「芝麻紅豆麵包」、以及將頂級海味入麵包，當正餐也適合的「海鮮丹麥」等三款商品，準備要征服饕客的味蕾，即日起在台南晶英酒店一樓外賣中心開始販售。

台南晶英指出，由法籍西點行政主廚羅倫與文世成師傅帶領的統一集團烘焙團隊，嚴選來自芬蘭進口「統清Valio蔚優發酵極光奶油」，持續研發推出新口味，當中少不了深受女性喜愛的「布里歐麵包」，為凸顯奶香特色，加入30%的極光奶油，烘焙出Q彈有勁、質地鬆軟的麵包基體。

在「榛果花生布里歐」裡，將花生米烘烤到表皮呈現淺咖啡色，並與熬煮多時的糖水一起過炒出誘人的焦糖味，接著拌入適當比例的榛果醬和花生醬來製成內餡，綿密滑順的口感與麵包體巧妙融合，一口咬下那迷人的花生香氣久久不散；麵包表層還運用費時的法式工法，劃出一道道整齊的割線，在送入烤箱前灑上珍珠糖妝點，藉此提升口感層次，也替整體造型加分。

另一款專為海鮮控量身打造的「海鮮丹麥」，靈感來自義式白醬海鮮麵，夾餡是以香濃的牛奶作為白醬基底，放入紐西蘭淡菜、台灣肥美蝦仁及軟嫩的珍珠干貝等海味一起拌炒至醬汁完全吸附；而羅倫主廚講究丹麥麵包的層次感，使用高達60%的極光奶油比例揉入麵粉，透過來回數十次的延壓手法，讓麵糰的質地更細緻、蓬鬆，烘烤後呈現經典酥脆外皮，上頭再以海苔絲點綴，每口都能嘗到飽滿的海鮮料，奢華又有富有飽足感，是上班族拿來當作午間輕食的好選擇。

最後介紹主婦推薦款「芝麻紅豆麵包」，軟式歐包夾層裹入高營養價值的新鮮芝麻醬、頂級太白胡麻油及健康取向的低糖日本紅豆，咬下時，柔嫩的餡料在嘴裡慢慢滑開，散發出濃郁的芝麻香與紅豆餡自帶顆粒口感，最適合來杯咖啡，仔細品嘗兩者交織出的回甘好滋味。

第二季極光麵包即日起每天限量出爐，全新聯名款嘗鮮價「榛果花生布里歐」每條120元、「海鮮丹麥」單顆售價90元以及「芝麻紅豆麵包」每條150元。

極光 丹麥

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