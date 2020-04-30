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母親節表馨意 遠東百貨預購蛋糕享優惠

記者 / 江佩君 專題報導

總經理徐雪芳試吃推薦 全民防疫貼心服務 滿額再送美食券

每年遠東百貨母親節蛋糕選品，總經理徐雪芳都會慎重的親自參與試吃，為消費者挑選出值得推薦的蛋糕。 圖／遠百 提供
每年遠東百貨母親節蛋糕選品，總經理徐雪芳都會慎重的親自參與試吃，為消費者挑選出值得推薦的蛋糕。 圖／遠百 提供

今年新型冠狀病毒COVID-19重創全球，疫情讓人認識到人類的脆弱與無常，但也提醒了我們對身邊愛的人更需珍惜。雖然今年母親節慶祝方式可能不太一樣，但仍可換個方式表現對媽媽的愛，在家一起吃頓飯、品嚐為她精心挑選的母親節蛋糕做個甜蜜結尾，就是最平凡的幸福。

每年遠東百貨母親節蛋糕選品，遠百總經理徐雪芳都會慎重的參與試吃，為消費者精選出年度推薦，遠百2020年嚴選的蛋糕除了兼具顏值，口味也有新意，外型走的是優雅大器路線，蛋糕上各有巧思的以美麗「花」樣點綴，除了充滿春天美好氣息，也像是為媽咪獻上花束，拍照打卡也絕對顏值勝出。

香格里拉台北遠東國際大飯店蜜之繆斯。 圖／遠百 提供
香格里拉台北遠東國際大飯店蜜之繆斯。 圖／遠百 提供

香格里拉台北遠東國際大飯店蜜之繆斯
這款以勤勞努力的付出、及擔任唯一蜂后的蜜蜂為母親的象徵，選用台灣在地有機蜂蜜磅蛋糕，搭配上李子果凍、大溪地香草特製的蜂蜜慕斯，創造出甜而不膩且酸甜交織的滋味，融合了磅蛋糕略為扎實的口感與輕盈細滑的慕斯的口感。7吋售價1,688元，蛋糕提貨日期為5月9日(六)，提貨地點在香格里拉台北遠東國際大飯店一樓品香坊。

台北文華東方酒店牡丹翩翩。 圖／遠百 提供
台北文華東方酒店牡丹翩翩。 圖／遠百 提供

母親節限定台北文華東方酒店牡丹翩翩
行政西點主廚任樂軒Hin精心設計的「牡丹翩翩」母親節限定蛋糕，以台灣梨山紅烏龍慕斯搭配杏仁海綿蛋糕，加上鳳梨釋迦、枇杷及百花蜜等台灣在地食材製成的香滑奶霜。蛋糕7吋售價2,020元，蛋糕搭配時尚花禮售價3,288元，遠百預購享獨家88折優惠。限台北文華東方酒店文華餅房現場取貨，取貨日期為5月1日至5月10日。

台北寒舍艾美酒店 馨綻風采玫瑰洋梨慕斯。 圖／遠百 提供
台北寒舍艾美酒店 馨綻風采玫瑰洋梨慕斯。 圖／遠百 提供

台北寒舍艾美酒店馨綻風采玫瑰洋梨慕斯蛋糕
曾獲WCM世界巧克力大師賽台灣區冠軍的甜點主廚鄭吉賢，以優雅的玫瑰為創作靈感，揉和人文藝術與時尚，精心設計一系列法式慕斯蛋糕，馨綻風采玫瑰洋梨慕斯蛋糕，口感綿滑，外型也有如一束白色玫瑰花束置放於白色綢緞上，整體充滿簡約優雅的髮飾風情。6吋售價999元、8吋售價1,350元，最後購買日期為5月5日，取貨日為4月24日起，取貨截止日期為5月10日。取貨地點在台北寒舍艾美酒店巧克光廊。

La Liberte自由.甜點烘焙/玫瑰凝檸。 圖／遠百 提供
La Liberte自由.甜點烘焙/玫瑰凝檸。 圖／遠百 提供

La Liberte自由.甜點烘焙/玫瑰凝檸
品牌主打更美味、輕甜、更少負擔，享受輕甜好時光。採用澳洲百年品牌天然乳酪，新鮮檸檬汁、檸檬、優格，獨家熬煮主廚天然檸檬凝露，酸甜沁香、口感清爽，適合口感偏好酸甜系的媽媽，蛋糕設計有如為母親獻上黃色玫瑰花束。6吋售價799元。

PINEDE蜜桃甜心慕斯蛋糕。 圖／遠百 提供
PINEDE蜜桃甜心慕斯蛋糕。 圖／遠百 提供

遠百獨家PINEDE蜜桃甜心慕斯蛋糕
來自日本名古屋的法式甜點店PINEDE，以「新鮮、簡單、好吃」三大原則為設計主軸。蜜桃甜心慕斯蛋糕採用法國進口白蜜桃果泥、法國進口番石榴果泥、法國鐵塔天然鮮奶油、櫻桃酒、日本麵粉、新鮮檸檬汁製成。外型相當簡約雅緻，白色蛋糕表面彷彿飄下數朵白色櫻花瓣，整體相當有質感。6吋售價980元。

法布甜/頂級玫瑰花蛋糕。 圖／遠百 提供
法布甜/頂級玫瑰花蛋糕。 圖／遠百 提供

法布甜/頂級玫瑰花蛋糕
台灣百大伴手禮、台中市十大伴手禮的甜點名店法布甜，以法式手工作法結合台灣特產水果與茶，使用日本海藻糖，熱量只有一般甜點的三分之一，提倡低糖、低油、健康甜點概念。這款頂級玫瑰花蛋糕使用法國空運來台玫瑰覆盆子果泥，主廚一片片壓延巧克力，手工製作層層花瓣，花瓣上並細膩的點墜花露，內餡層層交織覆盆子布蕾、玫瑰庫利、覆盆子慕斯，呈現嬌嫩欲滴盛開的粉紅玫瑰。8吋售價990元，加贈康乃馨香水肥皂花一朵、法布甜餐具、母親節卡片。

預約開車取件：來電訂購專刊商品，與專櫃人員預約，即可享有開車取件服務，取件地點請洽詢全台遠百各店。
送美食抵用券：預購專輯母親節暨端午節禮品，持HAPPY GO卡過卡購買專刊商品單筆滿888元，送1張100元美食餐飲抵用券。買專刊商品2件以上，可享95折優惠。
購 買 資 訊：即日起~109年6月28日(日)母親節暨端午節禮品在全台遠東百貨異國食品館「FE21' World Gourmet」專櫃(嘉義店在6樓FET專櫃)販售

異國食品館GOURMET
信義A13：02-7750-0888分機8222
寶慶：02-23816088分機321
板橋中山：02-89525678分機8275
板橋大遠百：02-77054205分機8802
桃園：03-3359811分機302
新竹：03-5233121分機6502
台中大遠百：04-37022168分機3222
嘉義：05-2365137分機8222
台南：06-2098999分機6606
高雄：07-3386168分機6646
花蓮：03-8355588分機860

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