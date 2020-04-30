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被耽誤的鐘表設計師照過來！登上國際慈善拍賣成名在望
全球響應居家防疫，吹起一股在家著色繪畫的風潮。但假若你發現自己這方面別有天份，不妨將此危機化作創作轉機！國際拍賣行蘇富比（Sotheby’s）鐘表部與來自比利時創意製表品牌RESSENCE攜手推出RESSENCE腕表設計比賽，即日起至5月12日止揮灑個人色彩與創意，獲獎設計將由RESSENCE製作成腕表並登上蘇富比7月份「珍貴名表」拍賣上拍，拍賣收益將捐助比利時KU Leuven大學之新冠肺炎研究計畫。
參賽者須先於RESSENCE官網TimeToDraw下載經典表款Type 1 Slim的表盤正反面設計圖，可以使用Photoshop或彩色筆等任何工具，繳交設計圖時需附上每項零件所用之顏色（每項零件限用一色） 、設計圖所用之顏色（數字及線條）、設計圖的夜光顏色，並附上聯絡方式及雕刻在表殼的名字或文字，於台灣時間5月12日時間晚上10點前email至hello@ressence.be。若透過IG分享則需標註@ressence_watches、@SothebysWatches、以及#WatchesAgainstCovid19。
比利時設計師Benoît Mintiens於2010年創辦的RESSENCE，以無表冠、顛覆傳統指針的設計成為許多鐘表愛好者心目中最時髦的腕表設計，TYPE 1 SLIM正是這種風格的代表作。品牌的表盤由獨立的小表盤顯示時、分、秒及日期，每個小表盤繞著彼此在表面運行，這個獲得專利的立體複雜功能稱為ROCS（Ressence Orbital Convex System）。
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