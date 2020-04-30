染上新冠肺炎 PRADA基金會藝術總監過世 享年80歲

新冠肺炎疫情又帶走一位時尚界重要人士！據外媒報導，義大利知名的藝術史學專家，現任PRADA基金會的藝術與科學總監Germano Celant，已於義大利時間4月29日因新冠肺炎病逝，享壽80歲。

Germano Celant畢業於義大利熱那亞大學，主修藝術史，他在1960年代末提出Arte Povera 「貧窮藝術」運動，攜手義大利藝術家波提 ( A. Botti )、巴斯卡利 ( P. Pascali )、梅茲 ( M. Merz )、普里尼 ( E. Prini )、皮斯托雷多 ( M. Pistoletto )等人一起倡導反對消費性的藝術理念，推崇以日常材料、舊物作為創作本體，以樸質、自然風格對抗因應市場需求而產生的大量製造藝術形態。

自1993年起Germano Celant就擔任米蘭PRADA基金會（PRADA Foundation）的藝術、科學總監，是基金會許多重要展覽的策展人，像是上海榮宅修復後舉辦的「羅馬 1950-1965」、米蘭三年展中心「藝術與食物」、香港當代藝術基金會（HOCA）的「KAWS: ALONG THE WAY」、威尼斯「藝術或聲音」以及眾多藝術家像是Steve McQueen、Sam Taylor-Wood的個展等等。