染上新冠肺炎 PRADA基金會藝術總監過世 享年80歲

聯合報 / 記者吳曉涵/即時報導
義大利知名的藝術史學專家，現任PRADA基金會的藝術與科學總監Germano Celant，因新冠肺炎病逝，享壽80歲。圖/摘自fashiontrendstips
義大利知名的藝術史學專家，現任PRADA基金會的藝術與科學總監Germano Celant，因新冠肺炎病逝，享壽80歲。圖/摘自fashiontrendstips

新冠肺炎疫情又帶走一位時尚界重要人士！據外媒報導，義大利知名的藝術史學專家，現任PRADA基金會的藝術與科學總監Germano Celant，已於義大利時間4月29日因新冠肺炎病逝，享壽80歲。

Germano Celant畢業於義大利熱那亞大學，主修藝術史，他在1960年代末提出Arte Povera 「貧窮藝術」運動，攜手義大利藝術家波提 ( A. Botti )、巴斯卡利 ( P. Pascali )、梅茲 ( M. Merz )、普里尼 ( E. Prini )、皮斯托雷多 ( M. Pistoletto )等人一起倡導反對消費性的藝術理念，推崇以日常材料、舊物作為創作本體，以樸質、自然風格對抗因應市場需求而產生的大量製造藝術形態。

自1993年起Germano Celant就擔任米蘭PRADA基金會（PRADA Foundation）的藝術、科學總監，是基金會許多重要展覽的策展人，像是上海榮宅修復後舉辦的「羅馬 1950-1965」、米蘭三年展中心「藝術與食物」、香港當代藝術基金會（HOCA）的「KAWS: ALONG THE WAY」、威尼斯「藝術或聲音」以及眾多藝術家像是Steve McQueen、Sam Taylor-Wood的個展等等。

和Germano Celant共事多年的PRADA設計總監Miuccia Prada和總裁Patrizia Bertelli對他的過世也發表了聲明：「我們為失去朋友和旅伴深感難過。自基金會成立以來，Germano Celant就是我們團隊藝術考究過程中的中心人物之一。多年來，我們與他分享的許多經驗和交流幫助我們重新思考了當今文化的意義、理智的好奇心、對藝術家作品的尊重，他慎重嚴肅的策展精神是我們所認為對我們和年輕一代都非常重要的課程。」

自1993年起Germano Celant就擔任米蘭PRADA基金會藝術、科學總監，擔任許多重要展覽的策展人。圖/PRADA提供
自1993年起Germano Celant就擔任米蘭PRADA基金會藝術、科學總監，擔任許多重要展覽的策展人。圖/PRADA提供
圖/摘自curatorsintl.org
圖/摘自curatorsintl.org

義大利 新冠肺炎 PRADA

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