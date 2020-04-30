和牛燒肉＋鍋物！胡同×寬巷子聯名「12道菜才900」

「胡同燒肉」、「寬巷子鍋品」本次攜手合作，將百年老宅元素、古物搬進Neo19內，在時尚商場內，創造出獨特的復古餐廳「胡同裏的寬巷子」。同時還將各自擅長的鍋物、燒肉相互結合，以私廚型態推出12道式的無菜單料理，每日不限時段，每人均一價900元。業者透露，儘管尚未正式開幕，但訂單已經滿到5月底。

從環境上來看，胡同裏的寬巷子的大門，就是約從明朝流傳至今的閩南式古門，有著斑駁的時代感。牆壁上的壁貼，則是使用日本明治至昭和時代所留下的帳本、古書的紙張真跡，還有過去茶碗盒箱裝釘而成的牆櫃，處處都是濃厚的歲月痕跡。整間店僅有15坪大小，中央擺設有10人的座位，並以兩座「日式地爐」作為餐桌中心，還有調整火鍋高低的「自在鉤」，營造出和風情懷。

胡同裏的寬巷子採無菜單型態，每月至每季都會更換部份菜色，確保顧客新鮮感。本季菜單從「燻鴨和風沙拉」作為起點，一路迎來波斯草甜蝦、刺身、松露芡蒸蛋等料理。其中「松露芡蒸蛋」以傳統技法烹調而成，口感細緻，還有著松露、白蝦、銀杏點綴其中。

第5道登場的胡同燒肉料理，以浮誇的「大阪城容器」裝盛上桌，還自帶有乾冰特效。內有墨魚香腸、澳洲和牛臀腰肉、A5和牛肋眼牛排、A5和牛肩胛小排，以炭火燒烤後，再佐以胡同招牌的檸檬汁點綴入口。另外寬巷子的鍋物，則是掛在自在鉤上，以炭火加熱。入鍋食材則有「花團錦簇」菜盤、板腱牛，以及「壽司滑」。壽司滑看似握壽司，其實是手打花枝漿搭配肉片型塑而成的創意食材。另還可依個人喜好加點松阪豬肉，而且不論是蔬菜或肉品，都是以花卉方式呈現，帶來滿滿的視覺樂趣。

胡同裏的寬巷子將於5月1日起試營運，5月18日正式試營運，12道式的無菜單料理，每日不限時段，每人均一價900元，另外還有「1萬元包場」的服務。業者表示，由於價格合理、環境佳，因此雖尚未正式開幕，但是訂單已經滿到5月底，僅剩部份零星空檔。

【胡同裏的寬巷子】

地址：台北市信義區松壽路26號1樓（NEO19）