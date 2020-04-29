38歲宋慧喬的逆齡秘密！眼周保養靠雪花秀梅花亮眼凝霜

已經38歲的女神宋慧喬，臉上絲毫看不出歲月的痕跡，都靠著她平日保養與運動，而眼周是最容易洩漏女人年齡的部位，宋慧喬也曝光自己最近愛用的眼周保養，就是雪花秀新推出的「雪御活顏亮眼凝霜」，蘊含雪梅萃取出梅花精萃，能抵禦外在環境，讓眼睛透亮迷人。

最近大家常戴口罩，露出來的眼睛更需要好好保養，保養品業者也透露，眼部保養近期業績都以二位數成長，雪花秀全新的雪御活顏亮眼凝霜，針對眼周肌膚出現的老化現象，包括藍光、用手揉眼睛、熬夜等帶來的傷害。