海壽司「滿1000現折200」！3人行送「黑鮪魚生魚片」
連鎖迴轉壽司「海壽司」近期新推出一系列全新餐盒，讓民眾在家也能品嚐到各具特色的壽司料理，另外外帶還可享滿1,000元現折200元的優惠，會員再加碼優惠券。隨著母親節即將到來，海壽司亦推出3人同行，免費送「黑鮪魚生魚片」的慶祝方案。
海壽司本次推出的「鴻運刺身沙拉捲組合」，內含鮭魚、鮪魚、漬鯖魚、干貝、軟絲、天使紅蝦、鮭魚子等內容，還有櫻桃鴨沙拉、太捲、味噌湯，原價650元，優惠價458元。另款「花見精炙壽司組合」，除了穴子、辛醬炙干貝、明太子天使紅蝦等壽司之外，還有限定的水滴鮭魚捲，原價500元，優惠價338元。
針對母親節，5月9日至10日期間，凡3成人以上到店消費，就可獲得免費的「黑鮪魚生魚片」。另外考量民眾在家防疫，5月1日至5月31日期間，外帶金額滿1,000元，即可現折200元。另外自家會員在5月期間消費，每滿1,000元，還再加贈送150元抵用券。5月31日前，醫護人員憑識別證消費，則可享原價品項9折的折扣。
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