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大金空調大關U系列新品 溫濕雙控新技術舒適又節能

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
大金全新大關U系列，採用「Hybrid Cooling溫濕雙控」新技術，精準控制溫度、濕度，體感更舒適。圖／和泰興業提供
大金全新大關U系列，採用「Hybrid Cooling溫濕雙控」新技術，精準控制溫度、濕度，體感更舒適。圖／和泰興業提供

天氣漸漸熱了起來，再加上近來因為疫情大家待在家的時間都變得更長，為家中換上更舒適省電的空調現在正是最佳時機。空氣專家大金空調在台引進全系列家用、商用、應用系統最先進產品，與全球同步，更針對台灣悶濕氣候獨家特別研發「Hybrid Cooling溫濕雙控」新技術，為消費者帶來最佳的空氣品質體驗。

大金空調專業創新服務，為目前全球唯一具有研發、製造冷媒等一條龍產製的專業空調品牌。創新研發R32環保新世代冷媒空調，擁有溫室效應係數減低75%、能效提升10%的特性，且可燃性非常低、日常居家使用非常安全，全球已有超過52個國家採用，是目前綜合考量安全、環保、效能上的最佳選擇。

今年大金空調家用空調產品，除了全系列採用R32冷媒，全新大關U系列，更與橫綱S系列同樣採用「Hybrid Cooling溫濕雙控」新技術，以智能溫度、濕度雙控尖端技術，精準控制室內濕度於最舒適的50～60%，除濕能力提高75%，同時維持恆溫，兼顧舒適感與省電節能。更搭載3D立體氣流及舒適氣流設計，氣流不直吹人體、冷房更均勻；以及節電智慧眼、靜音清淨等多項大金智慧科技。全系列CSPF能效一級，是夏季舒適省電的最佳選擇。

另外，VRV系統多聯空調系列，亦推出適用小坪數到30～50坪精品小豪宅的VRV Mini系列機種，大幅縮小室外機體積，高度不超過100公分，VRV Mini管線最長70公尺，總長250公尺，室內機與室外機的高度差可達30公尺，可一對多的組合方式，安裝更有彈性，提供消費者更多元的選擇。迎接夏季，即日起至7月31日止，購買大金家用變頻空調RX(K)～4MX(K)系列機型，可再享每組現金回饋最高5,000元，VRV mini（小型智能區控）機型每組現金回饋7,000元，現買現折不必申請省很大。

母親節將至，守護媽媽健康美麗還可送上大金頂級保濕空氣清淨機MCK70VSCT-W，獨特的「雙重閃流放電」功能，透過強大吸力，靜電HEPA濾網搭配業界首創TAFU長效濾網，最長10年不用更換；閃流放電強力分解空氣中飄浮物質，經過專業實驗室測試，可過濾99.97%的PM0.3，並濾除細菌、流感病毒。獨特的保濕功能則可以保護喉嚨及呼吸道，降低因喉嚨過度乾燥增加病毒細菌入侵的機率，美型設計更能搭配多變居家風格。

因應不同空間大小的需求，大金亦提供Slim Tower、Mini Tower兩種不同高度的空氣清淨機供消費者選擇。Slim Tower擁有靚白、紳棕雙色，纖長優美的設計完美搭配多變居家風格，美肌保濕功能還能夠自動調濕，維持肌膚水嫩光澤；Mini Tower則降低高度為50公分，中小坪數適用。台灣獨家的「PM2.5六色顯示面板」，更可自動偵測環境中的PM2.5濃度，隨時掌握居家好空氣。

大金全新大關U系列空調，搭配先進「Hybrid Cooling溫濕雙控」科技，針對台灣夏季的溼熱特性，精準控制溫度與濕度，除濕能力提高75%，體感涼爽約2℃。圖／和泰興業提供
大金全新大關U系列空調，搭配先進「Hybrid Cooling溫濕雙控」科技，針對台灣夏季的溼熱特性，精準控制溫度與濕度，除濕能力提高75%，體感涼爽約2℃。圖／和泰興業提供
大金全新大關U系列，與橫綱S系列同樣採用「Hybrid Cooling溫濕雙控」技術，恆溫舒適又省電。圖／和泰興業提供
大金全新大關U系列，與橫綱S系列同樣採用「Hybrid Cooling溫濕雙控」技術，恆溫舒適又省電。圖／和泰興業提供
大金頂級保濕空氣清淨機MCK70VSCT-W具備雙重閃流放電功能，濾淨效率高，最長可達10年不用更換濾網。圖／和泰興業提供
大金頂級保濕空氣清淨機MCK70VSCT-W具備雙重閃流放電功能，濾淨效率高，最長可達10年不用更換濾網。圖／和泰興業提供

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