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慶連續零確診！義大世界請媽媽、醫護人員吃大餐玩樂園

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄義大世界慶祝疫情連續零確診以及即將到來的母親節，從樂園、飯店到OUTLET MALL，推出「免費大放送、健康99專案」。圖／義大世界提供
高雄義大世界慶祝疫情連續零確診以及即將到來的母親節，從樂園、飯店到OUTLET MALL，推出「免費大放送、健康99專案」。圖／義大世界提供

高雄義大世界慶祝疫情連續零確診以及即將到來的母親節，從樂園、飯店到OUTLET MALL，推出「免費大放送、健康99專案」，提供給媽媽、醫護人員、12歲以下孩童超值優惠。

義大遊樂世界宣布「維持每日正常營運」，從5月1日至31日，只要憑身分證、戶口名簿或是媽媽手冊可辨識為母親身分，即可享有當天免費入園，且只要是12歲以下的兒童，還可享有99元入園優惠。

為感謝全國醫護人員在抗疫期間堅守崗位，特別推出5月1日至31日全國醫護及藥事人員，只要憑醫護識別證即可享本人免費入園；其他旅客只要在現場購票入園，也可享優惠價599元，原價899元，再加送園區100元餐券1張。

義大世界表示，飯店美食、住宿5月1日至31日推感恩回饋，預訂入住初夏樂悠遊專案，義大皇家酒店3410起，義大天悅飯店雙人2860起，續住第2晚或預訂第2間，醫護人員免費招待，媽媽也只要加價99元，感謝醫護人員的辛勞，祝福媽媽健康久久。

醫護人員或媽媽本人住宿期間，享用義大皇家酒店星亞自助餐午、晚餐，或義大天悅飯店百匯餐廳單點吃到飽午、晚餐，通通免費，12歲以下孩童用餐也只要99元。

義大世界購物廣場則全面下殺2折起，還準備了許多兌換好禮。5月1日至6月14日只要憑E卡+當日累積消費滿1000元的發票，再加價99元，即可兌換精美來店禮包括「玻璃快速沖泡壺組」、「義大利Mama Cook陶瓷奶鍋組」二選一。憑E卡+當日累積消費達指定金額，還可以兌換滿額禮1份，包括「kolin歌林多功能美食鍋」、「Starbucks下午茶套餐兌換券」、「火烤兩用電腦爐」等超值好禮，數量有限，兌完為止。

高雄義大世界慶祝疫情連續零確診以及即將到來的母親節，從樂園、飯店到OUTLET MALL，推出「免費大放送、健康99專案」。圖／義大世界提供
高雄義大世界慶祝疫情連續零確診以及即將到來的母親節，從樂園、飯店到OUTLET MALL，推出「免費大放送、健康99專案」。圖／義大世界提供

義大世界 醫護人員

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