JASMINE GALLERIA絕美口罩 踏出防疫社交時尚第一步

台灣連續幾日迎來零確診訊息，讓我們為之振奮，雖然如此但防疫不能鬆懈，戴口罩、勤洗手，保持社交距離依然還是全民運動。來自芝加哥的全美前五大頂級禮服品牌JASMINE GALLERIA秉持禮服匠心工藝，在防疫期間獨家設計出時尚口罩，全手工精心縫製，希望在守護健康的同時，也要保有時尚的態度。Melody殷悅、安心亞都曾穿著JASMINE GALLERIA訂製服裝出席活動，吳姍儒也曾穿上該品牌訂製禮服勇奪金鐘獎。現在只要到「udnSTYLE」粉絲團參加活動，就有機會獲得JASMINE GALLERIA純手工製作的絕美口罩！

由設計師團隊獨家設計，發想概念來自於品牌對於優雅美感的表現，以極致工藝選擇頂級蕾絲、釘珠亮片以及華美鑽飾等，運用多款布料與進口配飾，完成細緻有型的時尚口罩，讓大家選擇「防疫時單品」、「美麗的社交距離」之下，展現自我時尚風采！

這一次JASMINE GALLERIA純手工打造的精細縫製裝飾性口罩，讓你在口罩時尚搭配正夯之時，提供一個時尚搭配的新選擇，需要留意的是並非醫療用防疫口罩，僅為外罩，需與口罩搭配使用。目前手工「蕾絲釘珠口罩」採預約訂製的方式，每個口罩訂製價格大約1,680元起，約需時7個工作天，售價及交件日期，皆視消費者預訂的數量及製程繁複程度而有不同。

品牌資訊

旗艦店：JASMINE GALLERIA TAIPEI

地址：台北市大安區仁愛路三段17號8樓 電話：02-8771-0838

官網：http://jasminegalleria.com.tw/

官方臉書：https://www.facebook.com/Jasminebridalasia/

【udnSTYLE粉絲團活動 活動說明】

◎活動時間：即日起至5月4日23:59止。 ◎得獎獎項：JASMINE GALLERIA 純手工口罩套(1個/共抽出6個) （注意：此口罩為外罩，並無醫療效果，需與醫療口罩搭配使用） ◎活動方式： 1.加入udnSTYLE粉絲團 2.留言跟小編分享「JASMINE GALLERIA 純手工口罩套，你最想要哪個顏色口罩套？」並tag一位朋友來參加活動 ◎得獎公布：5月5日12:00公布於粉絲團貼文 ◎兌領方式：得獎名單將於粉絲團活動貼文上公布，得獎者請於5月12日 18:00前將領取的完整資料（臉書帳號、真實姓名、手機號碼與寄送地址）寄至活動小組E-mail信箱：udnimc@gmail.com。 ◎主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。 若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱udnimc@gmail.com，我們將盡速為您解答。

Jasmine Galleria亮片口罩有多種顏色。(圖／JASMINE GALLERIA提供)

Jasmine Galleria時尚口罩皆手工訂製。(圖／JASMINE GALLERIA提供)