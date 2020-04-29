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從你的需求出發！adidas、UNDER ARMOUR全新訓練裝備讓女生運動更無負擔

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
在迎接夏季到來之前，運動品牌看見了女性族群的需求，升級優化過去有的訓練裝備，就是希望穿著運動之際，更沒有負擔。圖／adidas提供
在迎接夏季到來之前，運動品牌看見了女性族群的需求，升級優化過去有的訓練裝備，就是希望穿著運動之際，更沒有負擔。圖／adidas提供

在迎接夏季到來之前，adidas和UNDER ARMOUR都看見了女性族群的需求，升級優化過去有的訓練裝備，就是希望穿著運動之際，更沒有負擔，並提升舒適度與效率。

UA Infinity 運動內衣，於罩杯內側印有無限符號「∞」壓紋，提升緩震與包覆性。圖／UNDER ARMOUR提供
UA Infinity 運動內衣，於罩杯內側印有無限符號「∞」壓紋，提升緩震與包覆性。圖／UNDER ARMOUR提供

根據乳房健康專家實驗測試，女性乳房在運動過程中可移動多達21公分，因此若是運動時選用不適合的運動內衣，將可能會造成永久性傷害。所以UNDER ARMOUR開發出UA Infinity 運動內衣，於罩杯內側印有無限符號「∞」壓紋，提升緩震與包覆性，降低女性乳房在運動過程中感到的壓迫不適。同時品牌還觀察到消費者對於運動緊身褲的需求，要兼顧柔軟卻同時能提供良好支撐性，於是催生出UA Meridian緊身褲，使用舒適貼合布料、結合UA擅長的排汗設計，搭配高腰線剪裁提供了更佳的支撐性。

UA Meridian緊身褲，使用舒適貼合布料、結合UA擅長的排汗設計，搭配高腰線剪裁提供了更佳的支撐性。圖／UNDER ARMOUR提供
UA Meridian緊身褲，使用舒適貼合布料、結合UA擅長的排汗設計，搭配高腰線剪裁提供了更佳的支撐性。圖／UNDER ARMOUR提供

而adidas則針對亞洲女性身形，將運動過程中最貼身的內衣全面升級，並依照不同的運動類型，設計出專屬款式。像是為了熱愛拳擊、有氧及胸型較為豐滿的女性，就開發出正面拉鍊、側邊寬版設計搭配可調節交叉肩帶，提供穩定支撐的STRONG FOR IT運動內衣。另外，還有可拆式加厚胸墊，提供加倍貼合包覆感的AM DYNAMIC運動內衣系列則適合瑜珈、皮拉提斯等低強度運動。以及喜愛進行慢跑、核心訓練的女生也有相應的DON'T REST系列內衣可選購，而全系列都使用了吸濕排汗的AEROREADY面料製成，讓夏日運動更加透氣涼爽。

adidas ALPHASKIN 五分緊身褲1,290元。圖／adidas提供
adidas ALPHASKIN 五分緊身褲1,290元。圖／adidas提供

adidas DON'T REST系列運動內衣1,490元。圖／adidas提供
adidas DON'T REST系列運動內衣1,490元。圖／adidas提供

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