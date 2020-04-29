蕭敬騰根本「西裝控」！窄身穿出心臟爆擊的帥氣

身為演藝圈公認的衣架子，「時尚老蕭」蕭敬騰每次錄製節目除了秀歌藝和傳授歌唱技巧之外，身上的造型也總是能掀起話題，近期他輪番示範了許多套西裝look，時髦的窄身樣貌搭配表演時的聲光效果，某些角度看起來還頗有大衛鮑伊和麥克傑格的風采。

日前在《歌手·當打之年》舞台演出期間，老蕭選穿了SAINT LAURENT春夏男士系列的兩套西裝，一套是白色雙排扣羊毛材質款，內搭黑色螺旋真絲提花裝飾藝術風格襯衫，隨興的領口穿出性感瀟灑，白色調也展現獨特的清新俐落感。另一件亮片刺繡斜紋混紡黑色西裝讓整身bling bling超搶眼，巧妙搭配真絲金色小鉚釘領巾與彼得潘領白色襯衫，帶點女性精緻裝束的風格，魅力爆棚！