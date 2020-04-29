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蕭敬騰根本「西裝控」！窄身穿出心臟爆擊的帥氣
身為演藝圈公認的衣架子，「時尚老蕭」蕭敬騰每次錄製節目除了秀歌藝和傳授歌唱技巧之外，身上的造型也總是能掀起話題，近期他輪番示範了許多套西裝look，時髦的窄身樣貌搭配表演時的聲光效果，某些角度看起來還頗有大衛鮑伊和麥克傑格的風采。
日前在《歌手·當打之年》舞台演出期間，老蕭選穿了SAINT LAURENT春夏男士系列的兩套西裝，一套是白色雙排扣羊毛材質款，內搭黑色螺旋真絲提花裝飾藝術風格襯衫，隨興的領口穿出性感瀟灑，白色調也展現獨特的清新俐落感。另一件亮片刺繡斜紋混紡黑色西裝讓整身bling bling超搶眼，巧妙搭配真絲金色小鉚釘領巾與彼得潘領白色襯衫，帶點女性精緻裝束的風格，魅力爆棚！
另外在《我們的樂隊》節目裡，老蕭則是穿了BOTTEGA VENETA早春的黑色西裝，搭配海軍藍的領帶，看起來雖然非常正式但也是另一種相對舞台上表演風格更少見的造型風格，想像一下老蕭變身上班族高階主管的模樣，可能就是會穿這樣喔！
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