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復刻「York House酩家俱樂部」 慕赫2.81-18年上市

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
MORTLACH慕赫2 81-18年單一麥芽威士忌，建議售價4,500元。圖／帝亞吉歐提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
MORTLACH慕赫2 81-18年單一麥芽威士忌，建議售價4,500元。圖／帝亞吉歐提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

曾經是首支遠渡北大西洋的蘇格蘭威士忌，在紐約貴族名流圈、品味行家紛紛吹捧且一瓶難求的傳奇，來自慕赫2.81的「York House 酩家俱樂部」，今年，將於亞洲區獨家推出「MORTLACH慕赫2.81-18年單一麥芽威士忌」，完美復刻風靡於1930年代紐約上流酩家間的絕版逸品。

這支酒款，有別於其他款慕赫2.81威士忌，被形容為「更像是被馴服的野獸」，以雙桶熟成醞釀出醇厚滑順的豐富口感，濃郁的「肉脂感Meaty」風味中藏有甜美果香與麥芽甜味，引領行家穿越時空，重溫威士忌經典風味。

時光倒流回到1930年代，高聳的摩天大樓、往來匆匆的高級轎車，充斥著娛樂文藝與享樂主義，展現美國「黃金年代」的璀燦輝煌。名流富賈聚集的奢華盛宴，華服、美食、烈酒與搖滾爵士樂的狂歡派對，是這個流金幻夢時代的象徵。

在這人人追求精緻豪奢的時代，首支遠渡北大西洋登陸紐約的慕赫2.81，憑藉「達夫鎮的野獸」美譽，以「York House 酩家俱樂部」為名，風靡紐約上流社會，進駐當時象徵華奢品味的Macy’s百貨，也是首支設櫃的威士忌品牌。

具有濃厚神秘色彩的MORTLACH慕赫酒廠，來自於蘇格蘭「威士忌之都」達夫鎮(Dufftown) 的首座合法酒廠，被稱為「威士忌百年未解之謎」，慕赫酒廠最大的秘密就是其獨創的「2.81蒸餾工藝」，融合了科學的邏輯思維與繁複的精密計算，六座形狀、大小不同的蒸餾器相互作用，經過如煉金術般的反覆蒸餾調和，猶如同時運作三間酒廠般創造出三種風格各異的新酒。

當年紐約品味行家紛紛吹捧且一瓶難求的至臻逸品，2020年再次經典回歸。慕赫2.81推出「MORTLACH慕赫2.81-18年單一麥芽威士忌」，透過精密的2.81蒸餾工藝，歐洲雪莉橡木桶與美國波本桶雙桶熟成，完美復刻1930年代紐約名流紳士間的威士忌傳奇。初嘗時淡雅平衡，精緻清甜的新鮮青蘋果與黑加侖果香釋出，隨即併發濃郁香醇、帶有一絲烤栗子和太妃糖的韻味。交錯苦甜的滋味交織著辛辣溫暖的個性，伴隨著細緻綿密如同蜂蜜與可可般的口感，整體調性和諧卻富有層次。

包裝設計也以1930年代的風格色調為靈感，將象徵大城市的色彩與靈魂注入於盒身，精致高雅的外盒猶如當時代一片欣欣向榮的繁茂。即起於亞洲區獨家販售，建議售價4,500元，可洽：0800-030-588。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

紐約

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