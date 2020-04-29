母親節酒款它最夯！橡木桶洋酒加碼15公里內免費外送

鎖定母親節送禮檔期，酒商拋出震撼價。包括來自施華洛世奇家族旗下品牌的「諾頓」，以及法國歷史最悠久的釀酒家族「卡維」、在Spirit Journal獲得四星肯定的帕瑪純天然香甜酒等國際知名品牌，橡木桶洋酒推出「寵愛媽咪價」520元。

橡木桶洋酒總經理袁德珮表示，今年受疫情影響，政府呼籲民眾盡量待在家，可以趁此刻幫媽媽煮頓晚餐，開瓶喜愛的酒款，聊聊彼此的日常。橡木桶洋酒也提供15公里範圍內的免費外送服務，不限金額品項，讓消費者在家也能安心歡慶母親節。

此外，榮獲2020日本櫻花女性葡萄酒大賞金牌、西班牙維拉諾堡粉紅精釀氣泡酒，獨具少女魅力的粉紅氣泡，購買即贈波爾多第一品牌摩當卡地醇釀紅酒0.375公升，同時品嘗兩種風味；不飲酒，也有其他選項，來自英國經典四入禮盒，內含茶包、咖啡、可可，即起也可享加購價999元(市價1970元)，單買1288元，可以和媽媽來場英式的下午茶約會。

袁德珮指出，今年橡木桶洋酒專設「母親節選購區」，有不少高CP值限量禮盒，像是有「德國非官方外交大使」之稱的藍仙姑，就推出氣泡玫瑰雙入禮盒，適合活潑愛熱鬧的媽媽；凱特王妃婚禮御用品牌法國蘭頌，經典黑牌香檳搭上粉紅香檳杯雙入，適合典雅浪漫的媽媽。

袁德珮也推薦整顆青梅浸泡、在台日都擁有超高人氣的鶯宿梅果實酒，用日本鶯宿梅櫻花杯小酌，小小彌補今年無法賞櫻的遺憾；冰酒是人生必飲酒款之一，隨著全球暖化，許多釀冰酒的產地逐漸縮小，導致產量減少價格提高，也可趁母親節優惠期間入手，其中，加拿大傑克森黑牌冰酒充滿熱帶水果氣息，口感清爽，適合全家一起享用。

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康