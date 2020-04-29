快訊

269旅軍官輕生「手心緊握人名」 陸軍證實：3軍官停職調查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

母親節酒款它最夯！橡木桶洋酒加碼15公里內免費外送

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
法國蘭頌黑牌香檳透明加粉紅雙杯禮盒，優惠價1928元。圖／橡木桶洋酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
法國蘭頌黑牌香檳透明加粉紅雙杯禮盒，優惠價1928元。圖／橡木桶洋酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

鎖定母親節送禮檔期，酒商拋出震撼價。包括來自施華洛世奇家族旗下品牌的「諾頓」，以及法國歷史最悠久的釀酒家族「卡維」、在Spirit Journal獲得四星肯定的帕瑪純天然香甜酒等國際知名品牌，橡木桶洋酒推出「寵愛媽咪價」520元。

橡木桶洋酒總經理袁德珮表示，今年受疫情影響，政府呼籲民眾盡量待在家，可以趁此刻幫媽媽煮頓晚餐，開瓶喜愛的酒款，聊聊彼此的日常。橡木桶洋酒也提供15公里範圍內的免費外送服務，不限金額品項，讓消費者在家也能安心歡慶母親節。

此外，榮獲2020日本櫻花女性葡萄酒大賞金牌、西班牙維拉諾堡粉紅精釀氣泡酒，獨具少女魅力的粉紅氣泡，購買即贈波爾多第一品牌摩當卡地醇釀紅酒0.375公升，同時品嘗兩種風味；不飲酒，也有其他選項，來自英國經典四入禮盒，內含茶包、咖啡、可可，即起也可享加購價999元(市價1970元)，單買1288元，可以和媽媽來場英式的下午茶約會。

袁德珮指出，今年橡木桶洋酒專設「母親節選購區」，有不少高CP值限量禮盒，像是有「德國非官方外交大使」之稱的藍仙姑，就推出氣泡玫瑰雙入禮盒，適合活潑愛熱鬧的媽媽；凱特王妃婚禮御用品牌法國蘭頌，經典黑牌香檳搭上粉紅香檳杯雙入，適合典雅浪漫的媽媽。

袁德珮也推薦整顆青梅浸泡、在台日都擁有超高人氣的鶯宿梅果實酒，用日本鶯宿梅櫻花杯小酌，小小彌補今年無法賞櫻的遺憾；冰酒是人生必飲酒款之一，隨著全球暖化，許多釀冰酒的產地逐漸縮小，導致產量減少價格提高，也可趁母親節優惠期間入手，其中，加拿大傑克森黑牌冰酒充滿熱帶水果氣息，口感清爽，適合全家一起享用。

相關資訊可查：https://www.drinks.com.tw/，或橡木桶洋酒粉絲團「酒黨Wine Party」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

英國經典茶包咖啡可可禮盒四入組，優惠價1288元。圖／橡木桶洋酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
英國經典茶包咖啡可可禮盒四入組，優惠價1288元。圖／橡木桶洋酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
加拿大傑克森黑牌冰酒禮盒，優惠價2088元。圖／橡木桶洋酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
加拿大傑克森黑牌冰酒禮盒，優惠價2088元。圖／橡木桶洋酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
日本鶯宿梅果實莓酒茶包繽紛禮盒，優惠價950元。圖／橡木桶洋酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
日本鶯宿梅果實莓酒茶包繽紛禮盒，優惠價950元。圖／橡木桶洋酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

母親節 品牌

延伸閱讀

餐飲慘外送抽趴三成五太高 鄭文燦：應降到二成五以下

母親節將近 楊文科親訪模範母親頒贈「母儀典範」賀匾

人氣自助餐首度推母親節外帶套餐 連蛋糕都準備好了

連四天零確診 百貨母親節檔期延長賽、回饋加碼戰開打

相關新聞

從你的需求出發！adidas、UNDER ARMOUR全新訓練裝備讓女生運動更無負擔

在迎接夏季到來之前，adidas和UNDER ARMOUR都看見了女性族群的需求，升級優化過去有的訓練裝備，就是希望穿著...

蕭敬騰根本「西裝控」！窄身穿出心臟爆擊的帥氣

身為演藝圈公認的衣架子，「時尚老蕭」蕭敬騰每次錄製節目除了秀歌藝和傳授歌唱技巧之外，身上的造型也總是能掀起話題，近期他輪...

五一連假來場虛擬旅行吧！5本經典小說+5個奇幻旅程　

防疫期間民眾減少外出，不少人選擇在家追劇、運動和看書，網路訂房系統Agoda分享不出門的旅行方式，推薦5本經典小說，並從...

是誰住在深海的大鳳梨裡？H&M聯手「海綿寶寶」大鬧比奇堡！

在阿中部長喜歡的粉紅頑皮豹之後，H&M的Divied亞洲時尚系列，又找來了家喻戶曉的海綿寶寶（SpongeBob Squ...

釣出梁詠琪留言「氣質女神」 侯佩岑拎Chloé波希米亞風格新包款美美的

回歸品牌印象中波希米亞風格的隨性優雅，Chloé在春夏全新推出Darryl Bag，它是肩背包也是水桶包，簡約的外型獲得...

寶貝球變身手腕包！LeSportsac寶可夢系列超可愛登場

近幾年陪伴許多人長大的卡通都成為時尚設計師的靈感來源，《精靈寶可夢Pokémon》也是其中之一。最近美國輕量配件包包品牌...

難以突破的超薄高牆 伯爵2mm客訂腕表專攻頂級客

身為歷峰集團（Richemont）重點品牌之一，伯爵（PIAGET）今日發表了2020年鐘表與奇蹟展（Watches &...

領口罩到全聯享5大貼心服務 用PX Pay還幫你付運費

全台987間全聯福利中心門市從4月8日起加入「口罩實名制2.0」領取行列，自第7波起更將新增PX Pay領取口罩服務，凡...

《夫婦的世界》正宮、小三撞飾品！靠顏色看出誰更霸氣

大勢韓劇《夫妻的世界》持續成為討論話題，劇情目前來到原本是小三的呂多景（韓素希飾），已經成功打敗正宮池善雨（金喜愛飾），...

線上逛淡水老街 免出門即享排隊美食、飯店美饌

新冠肺炎疫情衝擊，各大觀光風景區人潮銳減，每到假日遊客如織的淡水商圈，人潮也剩下不到一半。淡水「將捷金鬱金香酒店」特別與...

疫情拖累業績告急 京站祭出「有驚無險保庇券」

受到新冠肺炎影響，百貨面臨衝擊，位於台北車站商圈的京站，受到人潮銳減的影響，4月業績告急，計畫在5/1連假期間推出史上最...

日本飯店評比冠軍！「加賀屋」因疫情「無限期停業」

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，各大產業皆受到影響。其中住宿、餐飲等行業，更是首當其衝。已經連續多年獲選日本飯...

熱門新聞

全聯「隱藏版便當」意外曝光 網驚：看起來好高級！

米其林1星餐廳「莆田」基隆店熄燈 王品證實：長遠考量

情投意合男友婚前坦承負債500萬 女子：我有錢也不會拿出來

口罩防疫100天 聽聽這些人買口罩的心酸

口罩產量暴增卻沒人排隊？ 網點出關鍵：有效分流

防疫100天／改騎機車、開車 疫情結束恐怕「回不去了」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。