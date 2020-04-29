台灣首支「黃金奇異果酒」 2020早春500支限量上市

提到奇異果，多數人想到的是紐西蘭，但鮮少人知台灣是奇異果的原產地之一，同時，最近還出現了第一支「黃金奇異果酒」。

2019年夏末，台灣奇異果的農場主人涂旭帆站在海拔1000公尺的尖石鄉奇異果園，放眼陡斜山坡的奇異果，「氣候影響了每年的收成，2019年只有三成的熟果收成，我一直在思考，怎麼讓台灣奇異果有更多機會被品嘗，同時找到讓風味留存更久的方式。」

歷經多次嘗試開發奇異果副產品，在地種植改良的黃金奇異果，終於在歷時陳釀後，成為透亮金黃的首支台灣奇異果酒。雙好設計2 by Wu&Chen的設計師吳恩均找到了春池玻璃，透過老師傅半手工吹製的酒瓶，設計出瓶底立體浮現奇異果剖面的玻璃瓶身，也讓這支今年超限量約500支的台灣黃金奇異果酒，更顯珍貴。

經過多次設計圖的調整，橢圓瓶身是奇異果果實形狀的延伸，酒標細絨觸感，也與奇異果藤蔓葉片上的質地有著異曲同工之妙，吳恩均說，「瓶身設計從平面的構想到3D立體圖，第一次接觸玻璃材料，也像發現新大陸，跨越一種媒材，就像發掘新世界，尤其最後每一支玻璃瓶都有些微差異，這也跟山上各自生長的奇異果一樣，它們不論在山林或在酒櫃，都依舊能保留奇異果實那份同中有異的自然之美，以及不變的好味道。」

台灣首支日光維他黃金奇異果酒將於貳房苑LivinGreen搶先上市，每瓶880元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康