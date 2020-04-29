五一連假來場虛擬旅行吧！5本經典小說+5個奇幻旅程　

防疫期間民眾減少外出，不少人選擇在家追劇、運動和看書，網路訂房系統Agoda分享不出門的旅行方式，推薦5本經典小說，並從書中蒐集旅遊靈感，搭配網路科技來場虛擬旅行。不能出門，紙上神遊也很可以。

●阿特米斯奇幻歷險 5: 惡魔來襲/艾歐因．寇弗

地點：台灣

「阿特米斯奇幻歷險號」稱繼J.K.羅林之後的童書最大奇蹟，佔據歐美各大暢銷排行榜。第5集講述天才神童阿特米斯（Artemis Fowl）和朋友一同探遊台灣破案歷險。看完這本書彷彿深入其境經歷奇幻旅程，對台灣的各種人文風景感興趣嗎？

若不想人擠人，不妨試試720°VR走進故宮，民眾可以隨時隨地參觀博物館，搭配主題路線更可體驗尋寶趣；台南的奇美博物館也提供虛擬實境導覽，大量的西方藝術、樂器和武器收藏盡在其中。

●小婦人/ 露意莎．奧爾柯特

地點：法國

「小婦人」描述南北戰爭期間一個家庭的生活與4位女兒的愛情故事，這部百年小說是女性文學先驅，總讓人可以反覆閱讀。防疫不出門，就讓我們跟著小婦人中的艾美(Amy March)一同造訪光彩動人的巴黎，精緻的藝術作品、高級訂製服和浪漫氣氛無所不在。

以文化藝術之都聞名的巴黎更沒忘記用藝術抗疫，巴黎歌劇院已在網路上免費播放免費劇目，人們因而有機會沉浸在世界一流歌劇的氛圍當中，擁有成千上萬件傑作的羅浮宮現在也提供虛擬實境展覽，此外，更別忘了線上造訪巴黎地下墓穴，自18世紀以來，此墓穴已收藏了約六百萬具遺骸。

●東方快車謀殺案/ 阿嘉莎克莉絲蒂

地點：土耳其

舉世聞名東方快車的終點站，正位於土耳其伊斯坦堡，翻開小說跟著偵探赫丘勒‧白羅（Hercule Poirot）在伊斯坦堡體驗獨特文化，此地可謂東西方文化交流之所在，其歷史可追溯至羅馬帝國，伊斯坦堡無疑擁有豐富的文化、獨特的藝術和非凡的建築遺址。

如果這本推理小說激發了你對伊斯坦堡的興趣，那你一定不能錯過曾經是東正教教堂和鄂圖曼帝國清真寺的聖索菲亞大教堂，對於藝術愛好者來說，透過佩拉博物館提供的線上導覽服務，就能欣賞全球最全面性的塗鴉展覽之一〈伊斯坦堡：夢想之城〉和〈牆的語言〉，對現代藝術有興趣的你，點點滑鼠就能看到伊斯坦堡現代藝術館裡的〈藝術家的年代〉，此展覽展示不同年代的藝術家如何與社會文化、大自然以及宇宙之間有所連結。

●女巫/ 羅爾•達爾

地點：挪威

透過羅爾•達爾著名的兒童文學「女巫」，一場探索女巫和獵人的奇幻之旅即將展開，以高山和峽灣聞名於世，走進挪威人們更能感受到永晝永夜的魔力。登上弗拉姆極地船博物館重燃你的冒險精神，藉由線上導覽來欣賞世界上最堅固的木製船，這是在1910年為了前往極地探險，所打造出來的船舶。

藝術雖不能治病卻能撫癒人心，海尼─昂斯塔德藝術中心也提供線上藝術展覽和線上影音串流頻道，讓民眾在家就能欣賞世界一流的藝術品和音樂表演。

●中國富女友/ 關凱文

地點：中國

「中國富女友」是「瘋狂亞洲富豪」的續集，深受觀眾喜愛的朱瑞秋和楊尼克將會甜蜜回歸，共同前往上海尋找朱瑞秋的生父，並闖進中國富豪圈的生活；跟隨「中國富女友」的腳步體驗五光十色的生活，完美融合傳統與現代，沿著外灘漫步，欣賞高聳入雲的摩天大樓和雄偉的復古建築。