快訊

269旅軍官輕生「手心緊握人名」 陸軍證實：3軍官停職調查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

五一連假來場虛擬旅行吧！5本經典小說+5個奇幻旅程　

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
走入色彩繽紛的挪威魔法世界。圖／Agoda提供
走入色彩繽紛的挪威魔法世界。圖／Agoda提供

防疫期間民眾減少外出，不少人選擇在家追劇、運動和看書，網路訂房系統Agoda分享不出門的旅行方式，推薦5本經典小說，並從書中蒐集旅遊靈感，搭配網路科技來場虛擬旅行。不能出門，紙上神遊也很可以。

●阿特米斯奇幻歷險 5: 惡魔來襲/艾歐因．寇弗

地點：台灣

「阿特米斯奇幻歷險號」稱繼J.K.羅林之後的童書最大奇蹟，佔據歐美各大暢銷排行榜。第5集講述天才神童阿特米斯（Artemis Fowl）和朋友一同探遊台灣破案歷險。看完這本書彷彿深入其境經歷奇幻旅程，對台灣的各種人文風景感興趣嗎？

若不想人擠人，不妨試試720°VR走進故宮，民眾可以隨時隨地參觀博物館，搭配主題路線更可體驗尋寶趣；台南的奇美博物館也提供虛擬實境導覽，大量的西方藝術、樂器和武器收藏盡在其中。

●小婦人/ 露意莎．奧爾柯特

地點：法國

「小婦人」描述南北戰爭期間一個家庭的生活與4位女兒的愛情故事，這部百年小說是女性文學先驅，總讓人可以反覆閱讀。防疫不出門，就讓我們跟著小婦人中的艾美(Amy March)一同造訪光彩動人的巴黎，精緻的藝術作品、高級訂製服和浪漫氣氛無所不在。

以文化藝術之都聞名的巴黎更沒忘記用藝術抗疫，巴黎歌劇院已在網路上免費播放免費劇目，人們因而有機會沉浸在世界一流歌劇的氛圍當中，擁有成千上萬件傑作的羅浮宮現在也提供虛擬實境展覽，此外，更別忘了線上造訪巴黎地下墓穴，自18世紀以來，此墓穴已收藏了約六百萬具遺骸。

●東方快車謀殺案/ 阿嘉莎克莉絲蒂

地點：土耳其

舉世聞名東方快車的終點站，正位於土耳其伊斯坦堡，翻開小說跟著偵探赫丘勒‧白羅（Hercule Poirot）在伊斯坦堡體驗獨特文化，此地可謂東西方文化交流之所在，其歷史可追溯至羅馬帝國，伊斯坦堡無疑擁有豐富的文化、獨特的藝術和非凡的建築遺址。

如果這本推理小說激發了你對伊斯坦堡的興趣，那你一定不能錯過曾經是東正教教堂和鄂圖曼帝國清真寺的聖索菲亞大教堂，對於藝術愛好者來說，透過佩拉博物館提供的線上導覽服務，就能欣賞全球最全面性的塗鴉展覽之一〈伊斯坦堡：夢想之城〉和〈牆的語言〉，對現代藝術有興趣的你，點點滑鼠就能看到伊斯坦堡現代藝術館裡的〈藝術家的年代〉，此展覽展示不同年代的藝術家如何與社會文化、大自然以及宇宙之間有所連結。

●女巫/ 羅爾•達爾

地點：挪威

透過羅爾•達爾著名的兒童文學「女巫」，一場探索女巫和獵人的奇幻之旅即將展開，以高山和峽灣聞名於世，走進挪威人們更能感受到永晝永夜的魔力。登上弗拉姆極地船博物館重燃你的冒險精神，藉由線上導覽來欣賞世界上最堅固的木製船，這是在1910年為了前往極地探險，所打造出來的船舶。

藝術雖不能治病卻能撫癒人心，海尼─昂斯塔德藝術中心也提供線上藝術展覽和線上影音串流頻道，讓民眾在家就能欣賞世界一流的藝術品和音樂表演。

●中國富女友/ 關凱文

地點：中國

「中國富女友」是「瘋狂亞洲富豪」的續集，深受觀眾喜愛的朱瑞秋和楊尼克將會甜蜜回歸，共同前往上海尋找朱瑞秋的生父，並闖進中國富豪圈的生活；跟隨「中國富女友」的腳步體驗五光十色的生活，完美融合傳統與現代，沿著外灘漫步，欣賞高聳入雲的摩天大樓和雄偉的復古建築。

如果想多了解中國，哈佛大學和清華大學提供免費的線上課程，像是語言、文化和歷史課程，此外，更可以線上參觀北京故宮博物院，「雲遊故宮」瀏覽不同的古建築和展覽，隨著各區線上音樂繚繞，徜徉古代中國讓居家生活增添知性質感。

漫步中國上海外灘體驗百年風華。圖／Agoda提供
漫步中國上海外灘體驗百年風華。圖／Agoda提供
登高遠眺台北101。圖／Agoda提供
登高遠眺台北101。圖／Agoda提供
徜徉土耳其聖索菲雅大教堂。圖／Agoda提供
徜徉土耳其聖索菲雅大教堂。圖／Agoda提供
走入法國羅浮宮廣場享受建築之美。圖／Agoda提供
走入法國羅浮宮廣場享受建築之美。圖／Agoda提供

伊斯坦堡 奇美博物館 北京故宮

延伸閱讀

五一連假出遊保持距離 清境日月潭列重點勸導區

運用Google地圖實用小秘訣 防疫期間安心度過五一連假

市府文宣連假宅在家或輕旅行 高雄議員：亂了套

石斛蘭爆紅 五一連假白河警方將交通管制疏導

相關新聞

JASMINE GALLERIA絕美口罩 踏出防疫社交時尚第一步

台灣連續幾日迎來零確診訊息，讓我們為之振奮，雖然如此但防疫不能鬆懈，戴口罩、勤洗手，保持社交距離依然還是全民運動。來自芝...

從你的需求出發！adidas、UNDER ARMOUR全新訓練裝備讓女生運動更無負擔

在迎接夏季到來之前，adidas和UNDER ARMOUR都看見了女性族群的需求，升級優化過去有的訓練裝備，就是希望穿著...

蕭敬騰根本「西裝控」！窄身穿出心臟爆擊的帥氣

身為演藝圈公認的衣架子，「時尚老蕭」蕭敬騰每次錄製節目除了秀歌藝和傳授歌唱技巧之外，身上的造型也總是能掀起話題，近期他輪...

五一連假來場虛擬旅行吧！5本經典小說+5個奇幻旅程　

防疫期間民眾減少外出，不少人選擇在家追劇、運動和看書，網路訂房系統Agoda分享不出門的旅行方式，推薦5本經典小說，並從...

是誰住在深海的大鳳梨裡？H&M聯手「海綿寶寶」大鬧比奇堡！

在阿中部長喜歡的粉紅頑皮豹之後，H&M的Divied亞洲時尚系列，又找來了家喻戶曉的海綿寶寶（SpongeBob Squ...

釣出梁詠琪留言「氣質女神」 侯佩岑拎Chloé波希米亞風格新包款美美的

回歸品牌印象中波希米亞風格的隨性優雅，Chloé在春夏全新推出Darryl Bag，它是肩背包也是水桶包，簡約的外型獲得...

寶貝球變身手腕包！LeSportsac寶可夢系列超可愛登場

近幾年陪伴許多人長大的卡通都成為時尚設計師的靈感來源，《精靈寶可夢Pokémon》也是其中之一。最近美國輕量配件包包品牌...

難以突破的超薄高牆 伯爵2mm客訂腕表專攻頂級客

身為歷峰集團（Richemont）重點品牌之一，伯爵（PIAGET）今日發表了2020年鐘表與奇蹟展（Watches &...

領口罩到全聯享5大貼心服務 用PX Pay還幫你付運費

全台987間全聯福利中心門市從4月8日起加入「口罩實名制2.0」領取行列，自第7波起更將新增PX Pay領取口罩服務，凡...

《夫婦的世界》正宮、小三撞飾品！靠顏色看出誰更霸氣

大勢韓劇《夫妻的世界》持續成為討論話題，劇情目前來到原本是小三的呂多景（韓素希飾），已經成功打敗正宮池善雨（金喜愛飾），...

線上逛淡水老街 免出門即享排隊美食、飯店美饌

新冠肺炎疫情衝擊，各大觀光風景區人潮銳減，每到假日遊客如織的淡水商圈，人潮也剩下不到一半。淡水「將捷金鬱金香酒店」特別與...

疫情拖累業績告急 京站祭出「有驚無險保庇券」

受到新冠肺炎影響，百貨面臨衝擊，位於台北車站商圈的京站，受到人潮銳減的影響，4月業績告急，計畫在5/1連假期間推出史上最...

熱門新聞

全聯「隱藏版便當」意外曝光 網驚：看起來好高級！

米其林1星餐廳「莆田」基隆店熄燈 王品證實：長遠考量

情投意合男友婚前坦承負債500萬 女子：我有錢也不會拿出來

口罩防疫100天 聽聽這些人買口罩的心酸

口罩產量暴增卻沒人排隊？ 網點出關鍵：有效分流

防疫100天／改騎機車、開車 疫情結束恐怕「回不去了」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。