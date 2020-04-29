是誰住在深海的大鳳梨裡？H&M聯手「海綿寶寶」大鬧比奇堡！

在阿中部長喜歡的粉紅頑皮豹之後，H&M的Divied亞洲時尚系列，又找來了家喻戶曉的海綿寶寶（SpongeBob SquarePants）合作，以卡通背景的比奇堡人物為主角，創造了一系列的男、女莊和童裝，設計感超歡樂。

H&M這一次與海底世界比奇堡大明星聯手推出的亞洲限定海綿寶寶時尚系列，囊括多款女裝、男裝及童裝單品，品項豐富亦可輕鬆打造親子穿搭。全系列運用了海綿寶寶、派大星、章魚哥等卡通人物形象為主要圖案或印花，配色上也以充滿夏季氛圍的薄荷綠、淺粉色、鵝黃色及白色等搭配多款丹寧單品，詮釋色彩繽紛又神秘怪趣的海綿寶寶世界觀。其中女裝系列呈現俏皮簡約，像是以蟹老闆、珊迪、海綿寶寶、派大星和章魚哥組成的比奇堡小隊圖案洋裝，搭配復古隨興薄荷綠丹寧外套，或印有海綿寶寶逗趣造型的淺粉色T恤襯搭白色丹寧短褲、黑色腰包與鴨舌帽，充滿童趣魅力。

而男裝系列在休閒中又不失個性潮流感，如印有海綿寶寶與熱帶水果的夏威夷襯衫與短褲套裝，白色印花T恤搭配咖啡色短褲及丹寧外套，跳脫穿搭框架。童裝系列提供了可愛指數破表印有海綿寶寶超萌表情的鵝黃色上衣搭配同色系短褲，藍白色條紋連身裙更是經典百搭的不敗單品為主。特別要提的是男裝及童裝現已上市販售，女裝系列則將於5月14日推出。

H&M Divided亞洲時尚海綿寶寶合作系列男裝T恤499元。圖／H&M提供

H&M Divided亞洲時尚海綿寶寶合作系列女裝印花短褲349元。

H&M Divided亞洲時尚海綿寶寶合作系列男裝丹寧外套1,499元。

H&M Divided亞洲時尚海綿寶寶合作系列女裝腰包499元。

H&M Divided亞洲時尚海綿寶寶合作系列洋裝499元。

H&M Divided亞洲時尚海綿寶寶合作系列男裝699元。圖／H&M提供