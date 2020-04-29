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釣出梁詠琪留言「氣質女神」 侯佩岑拎Chloé波希米亞風格新包款美美的

聯合報 / 記者楊詩涵/即時報導
好萊塢女星凱特柏絲沃（右）手持Chloé Darryl咖啡色肩背包，售價60,000元。圖／取自IG
好萊塢女星凱特柏絲沃（右）手持Chloé Darryl咖啡色肩背包，售價60,000元。圖／取自IG

回歸品牌印象中波希米亞風格的隨性優雅，Chloé在春夏全新推出Darryl Bag，它是肩背包也是水桶包，簡約的外型獲得侯佩岑、許路兒和時尚媽咪Melody（殷悅）的喜愛，許路兒以修長美腿配襯軍靴，穿出帥氣不羈的時髦。

Darryl Bag可作為肩背包及手拿水桶包，為其最大特色，按壓包款兩側肩帶，原本造型扁平的肩背包就會轉為結構立體的水桶包，原來在側面的圓形編織皮革、金色飾環，也變身為包身正面的視覺焦點。侯佩岑以長肩帶側背的方式，展現優雅氣質，還釣出梁詠琪來留言「氣質女神」，加碼眼冒愛心的表情符號。

Darryl Bag是Chloé本季新作，以馬鞍造型為輪廓，浪漫且有女人味，金色飾環展現奢華氣息，共推出2種尺寸，每個包款都附上可拆卸式長背帶，側背、斜背或短肩背皆可運用；德籍時尚部落客Caroline Daur將Darryl Bag拎出夏天的清爽宜人，女星凱特柏絲沃（Kate Bosworth）則是以典雅復古的格紋套裝配襯，氣質高雅，秋元梢斜背黑色款，一身簡約黑、白展現她獨特俐落的個性。

日本名媛模特兒秋元梢演繹Chloé Darryl黑色小型肩背包，售價47,000元。圖／取自IG
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許路兒展現Chloé Darryl咖啡色小型肩背包的帥氣，售價47,000元。圖／取自IG
許路兒展現Chloé Darryl咖啡色小型肩背包的帥氣，售價47,000元。圖／取自IG
侯佩岑選用款Chloé Darryl灰色小型肩背包，售價47,000元。圖／Chloé提供
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許路兒展現Chloé Darryl咖啡色小型肩背包的帥氣，售價47,000元。圖／取自IG
許路兒展現Chloé Darryl咖啡色小型肩背包的帥氣，售價47,000元。圖／取自IG
凱特柏絲沃選用款Chloé Darryl咖啡色肩背包，售價60,000元。圖／Chloé提供
凱特柏絲沃選用款Chloé Darryl咖啡色肩背包，售價60,000元。圖／Chloé提供
侯佩岑和許路兒都選搭了Chloé春夏新款Darryl手袋。圖／取自IG
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侯佩岑以長肩帶側背的方式詮釋出Chloé Darryl灰色小型肩背包的優雅，售價47,000元。圖／取自IG
侯佩岑以長肩帶側背的方式詮釋出Chloé Darryl灰色小型肩背包的優雅，售價47,000元。圖／取自IG
Melody選用款Chloé Darryl淺棕色小型肩背包，售價47,000元。圖／Chloé提供
Melody選用款Chloé Darryl淺棕色小型肩背包，售價47,000元。圖／Chloé提供
時尚媽咪Melody以手拿水桶包的方式演繹Chloé Darryl淺棕色小型肩背包，售價47,000元。圖／取自IG
時尚媽咪Melody以手拿水桶包的方式演繹Chloé Darryl淺棕色小型肩背包，售價47,000元。圖／取自IG
時尚媽咪Melody以手拿水桶包的方式演繹Chloé Darryl淺棕色小型肩背包，售價47,000元。圖／取自IG
時尚媽咪Melody以手拿水桶包的方式演繹Chloé Darryl淺棕色小型肩背包，售價47,000元。圖／取自IG
侯佩岑以長肩帶側背的方式詮釋出Chloé Darryl灰色小型肩背包的優雅，售價47,000元。圖／取自IG
侯佩岑以長肩帶側背的方式詮釋出Chloé Darryl灰色小型肩背包的優雅，售價47,000元。圖／取自IG
德國時尚部落客Caroline Daur以長肩帶斜背Chloé Darryl咖啡色小型肩背包，售價47,000元。圖／取自IG
德國時尚部落客Caroline Daur以長肩帶斜背Chloé Darryl咖啡色小型肩背包，售價47,000元。圖／取自IG
Chloé Darryl嫩黃色小型肩背包，售價47,000元。圖／Chloé提供
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