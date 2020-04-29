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寶貝球變身手腕包！LeSportsac寶可夢系列超可愛登場

聯合報 / 記者吳曉涵／即時報導
美國輕量配件包包品牌LeSportsac與《精靈寶可夢Pokémon》推出聯名系列。圖／LeSportsac提供
美國輕量配件包包品牌LeSportsac與《精靈寶可夢Pokémon》推出聯名系列。圖／LeSportsac提供

近幾年陪伴許多人長大的卡通都成為時尚設計師的靈感來源，《精靈寶可夢Pokémon》也是其中之一。最近美國輕量配件包包品牌LeSportsac也推出了新的聯名系列，正是以《精靈寶可夢Pokémon》作為主題，多種印花圖騰分別搭配簡約的黑白色主調和今年春夏很紅的天空藍色，俏皮可愛又展現童趣！

這次Pokémon x LeSportsac聯名系列共打造了「精靈寶可夢」、「大家來找碴」和「歡樂皮卡丘」等印花主題，有的網羅寶可夢圖鑑裡面的傑尼龜、小火龍、可達鴨等眾多經典角色，搭配立體的寶貝球造型拉鍊，連細節都用心的安排一定讓寶可夢粉絲們愛不釋手。有的則是聚焦皮卡丘，黃色的身影配上多變表情，超級可愛。此外還有限定花色商品，像是寶貝球造型圓形斜背包和手腕包，一打開皮卡丘、胖丁與伊布拉鍊收納袋還會從裏頭蹦出來，方便使用又驚喜十足，另外像是人物印花的化妝包，也是滿滿的療癒感。

全系列將在4月30日起於全台LeSportsac門市販售。

精靈球圓形斜背包，4,500元。圖／LeSportsac提供
精靈球圓形斜背包，4,500元。圖／LeSportsac提供
大家來找碴方形化妝包，1,300元。圖／LeSportsac提供
大家來找碴方形化妝包，1,300元。圖／LeSportsac提供
精靈大集合拉鍊斜背包，2,650元。圖／LeSportsac提供
精靈大集合拉鍊斜背包，2,650元。圖／LeSportsac提供
皮卡皮卡卡森後背包，7,800元。圖／LeSportsac提供
皮卡皮卡卡森後背包，7,800元。圖／LeSportsac提供
歡樂皮卡丘書型斜背包，2,650元。圖／LeSportsac提供
歡樂皮卡丘書型斜背包，2,650元。圖／LeSportsac提供
皮卡丘長形化妝包，各1,450元。圖／LeSportsac提供
皮卡丘長形化妝包，各1,450元。圖／LeSportsac提供
精靈球手腕包，3,100元。圖／LeSportsac提供
精靈球手腕包，3,100元。圖／LeSportsac提供
美國輕量配件包包品牌LeSportsac與《精靈寶可夢Pokémon》推出聯名系列。圖／LeSportsac提供
美國輕量配件包包品牌LeSportsac與《精靈寶可夢Pokémon》推出聯名系列。圖／LeSportsac提供
高級球圓形斜背包，4,500元_3432_G708
高級球圓形斜背包，4,500元_3432_G708
精靈寶可夢小霍利斯後背包，5,650元。圖／LeSportsac提供
精靈寶可夢小霍利斯後背包，5,650元。圖／LeSportsac提供
皮卡皮卡經典郵差包，1,650元。圖／LeSportsac提供
皮卡皮卡經典郵差包，1,650元。圖／LeSportsac提供

寶可夢 卡通

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